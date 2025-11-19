快學起來！資產上億股市老手揭投資2大忌禁、4大賺錢黃金法則

「憑情緒買賣」、「被市場噪音蒙蔽」是投資的2大忌禁。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕1位走投無路的上班族，偶然在公園發現資產上億擁有70年投資經驗股市老手1本筆記本，筆記本明確註釋，「憑情緒買賣」、「被市場噪音蒙蔽」是投資的2大忌禁，而「黃金交叉」、「死亡交叉」、「本益比低於1倍」和「淨值比高於8%」4大法則，則是賺錢關鍵，該上班族根據筆記本的標的開始投資，並出現小回報，讓他看到了自己未來發展的曙光。

Yahoo! Japan根據日媒《Diamond online》報導，這位40歲的普通上班族，每天拿著每月1.5萬日圓（約新台幣3000元）的零用錢通勤上班，收入停滯不前，房貸和子女教育費用讓他不堪重負。他覺得自己與冷漠沉悶的家庭格格不入，就在他人生跌入谷底之際，他偶然發現了１本舊筆記本。

這讓他與1位名叫茂的89歲高齡、擁有70年投資經驗、資產高達24億日圓（約新台幣4.8億）的活躍交易員不期而遇。

這位瀕臨絕望的上班族，從「投資之神」那裡獲得了「關於金錢和人生的最佳課程」，這是暢銷書《89歲活躍交易員兼億萬富翁茂的教誨》。

報導指出，這或許是我今年最後１次來這個公園了，那是１個１０月下旬的夜晚，空氣開始變得涼爽，耳邊傳來昆蟲微弱的鳴叫聲，預示著秋天的結束。

「哦，不……我該怎麼辦？」我的自言自語漸漸消失在空氣中，我不再有勇氣換工作，也想不出還能做些什麼。我茫然不知所措……這時，口袋裡的智慧型手機響了，螢幕上出現了妻子美咲的名字。 「喂，爸爸？你在哪裡？」「嗯，嗯…我正要回家。」實際上，我當時正坐在長椅上，手裡拿著啤酒欣賞日落，但說實話，那樣說實在太尷尬了。

過去幾年，我和妻子的對話總是你在哪裡？加油、我馬上回來等，我覺得自己是個沒用的丈夫，薪水停滯不前，假期少得可憐，對家庭也沒什麼貢獻，也許妻子對我失望透頂，正當我深深嘆了口氣時，我注意到腳邊有個黑色的方塊狀物體。我撿起來一看，竟然是我的筆記本。

我打開它，看到一串毫無意義的符號和數字，「這是某種密碼嗎？」我被裡面的內容弄得一頭霧水，完全不知道那是什麼。正當我心想「還是放回去吧」時，我的手機又響了。 「爸爸？你回家路上能不能順便幫我買點牛奶？」就在這短暫的通話中，我不經意地把那本黑色筆記本塞進了包包裡。

陪女兒做完作業後，趁著大家都睡著了，我獨自坐在客廳裡，再次打開了那本黑色筆記本。上面寫滿了難以理解的符號。但我沒有放棄，繼續研究，並發現了一個規律。其中一些4位數與我偶爾在新聞中聽到的知名公司的股票代碼相符。

我把筆記本上的其4位數輸入到智慧型手機的搜尋欄裡，1個個真實公司的名字出現在搜尋結果中，彷彿所有的點都連成了線，這本筆記本不僅僅是1件遺失的物品。也許它是某人繪製的“航海圖”，幫助我駕馭浩瀚的股市。

我壓抑住激動的心情，繼續解讀程式碼，我注意到股票代號旁邊寫著「GC」和「DC」之類的符號。經過調查，我發現這些很可能是股票技術分析中常用的「黃金交叉」和「死亡交叉」的縮寫，這些都是股票價格上漲或下跌的重要訊號。此外，數字旁邊還有「本益比低於1倍」和「淨值比高於8%」等註解，這些都是反映公司價值和獲利能力的投資指標。

換句話說，這份投資計畫的擁有者根據技術分析和公司基本面分析，精心挑選了要投資的股票。

該筆記不僅記下投資法則，還有投資忌禁，那就是「不要憑情緒買賣。相信數字。」、「不要被市場噪音蒙蔽。要確定內在價值。」

我想擺脫目前進退兩難的困境，考慮到這一點，我把微薄的積蓄存入了1個證券帳戶，這是一筆我可以承受損失的金額，並決定買入計劃中特別推薦的１檔規模較小、相對不知名的股票。第2天，我趁著工作間隙小心翼翼地查看了股價，發現它略有上漲。我的收益只有幾百日圓，但對我來說，這彷彿是一線希望，讓我看到了自己未來發展的曙光，這本筆記本或許能成為改變我人生的指南針。

