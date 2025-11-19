黃金終於反彈上漲了！只因美國「這數據」太慘

黃金價格週二（18日）自一週低點反彈。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週二（18日）自一週低點反彈，受到美國就業數據走弱的支撐。投資人同時在本週更多延後公布的美國數據出爐前，評估聯準會（Fed）在 12 月降息的可能性。

黃金現貨價上漲 0.4%，報每盎司 4072.37 美元，稍早曾觸及 11 月 10 日以來低點。

12 月交割的黃金期貨下跌 0.2%，報每盎司 4066.50 美元。

週二公布的數據顯示，截至 10 月 18 日當週，領取失業救濟金的美國人數達到2個月高點，持續申領人數增至 190 萬人。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「（這份數據）稍微提升了市場對 12 月降息的期待，有助於金價和銀價，它們正試圖結束連續3天的跌勢。」

根據 CME Group 的 FedWatch 工具，市場目前預期聯準會在 12 月 9日至10日會議降息的機率接近 50%，高於週二稍早的 46%，但仍低於上週的 67%。

市場現在正等待週三（19日）公布的聯準會 10 月 28日至29日會議紀錄，以及因近期美國政府關門延誤、將於週四（20日）發布的美國 9 月就業報告。

德意志銀行分析師在報告中表示，各國央行對黃金的強勁需求在可預見的未來，預計仍將持續，「這支撐了我們對明年黃金均價，將落在每盎司 4000 美元 的預測區間」。

