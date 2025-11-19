美股收盤》輝達財報倒數掀疑慮！道瓊跌近500點 台積電ADR下殺

週二美國科技股持續下跌。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕因對人工智慧相關股票估值的擔憂，及比特幣價格波動，週二美國科技股持續下跌，股市再次走低。道瓊工業指數下跌498.50點，跌幅1.07%；標普500指數連續第四個交易日下跌，週二跌0.83%；那斯達克指數下跌1.21%；費城半導體指數下跌2.31%，台積電ADR下挫1.45%，收在277.91美元。

綜合外媒報導，人工智慧領導者輝達將於週三盤後發布財報，受到投資人密切關注，市場也擔心股市漲幅會與人工智慧的狂熱情緒掛鉤，輝達股價下跌2.81%，收在181.36美元，本月已下跌超過10%。其他其他「美股七雄」成員亞馬遜下跌4.43%，微軟股價下跌2.70%，特斯拉下跌1.88%，蘋果微跌0.01%，Meta跌0.72%，Alphabet跌0.22%。

由於市場對高估值的擔憂以及對12月降息預期的降低，美國股市出現回調，標普500指數已從10月的高點回落。

此外，由於美國政府長期停擺，9月就業報告延至週四發布。此前，私人市場調查顯示勞動市場正在降溫。週二公布的數據顯示，9月中至10月中旬期間，美國領取失業救濟金的人數激增。

道瓊工業指數重挫498.50點或1.07%，收46091.74點。

標準普爾指數下跌55.09點或0.83%，收6617.32點。

那斯達克指數挫跌275.23點或1.21%，收22432.85點。

費城半導體指數下挫154.70點或2.31%，收6551.03點。

