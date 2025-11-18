北京規避美國出口管制與制裁 美USCC促設立跨部會監控機構

美國國會旗下「美中經濟安全檢討委員會」（USCC）發布年度報告，敦促國會成立1個跨部會的「綜合性經濟戰略實體」，以因應中國系統性且持續性規避美國出口管制與制裁，所構成的科技與其他國安挑戰。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，美國國會旗下的諮詢機構「美中經濟安全檢討委員會」（USCC）18日發布年度報告，敦促國會成立1個「綜合性經濟戰略實體」，以因應中國系統性且持續性規避美國出口管制與制裁，所構成的科技與其他國家安全挑戰。

報告指出：「這項建議旨在解決出口管制和制裁的條文與實際執行之間的重大落差，承認中國和俄羅斯繼續成功地規避現有的防護措施，而美國的技術優勢正在削弱。目前政府機構各自為政的做法，削弱了問責制和事情的優先順序。」

這份長達733頁的報告呼籲加強執法力道，與此同時，美國廣泛的出口管制體系仍處於變化之中，因華府和北京正就科技和關鍵礦產限制問題，展開針鋒相對的鬥爭。中國海關公布的最新數據顯示，中國10月出口的稀土數量降至6173噸，為6月以來最低水準。

美國總統川普和中國國家主席習近平10月底在南韓釜山舉行「川習會」，會後美國同意將暫停實施「50%穿透性規則」，後者是指對被列入美國「實體清單」等的中國企業持股超過50%的子公司，追加同等出口管制措施；中國則同意暫停實施稀土出口管制措施1年，並發放出口許可證。

最近幾個月以來，美國國內一直就晶片出口管制的範圍展開激烈辯論，一方站在國家安全角度，主張加強限制措施以遏制中國的技術崛起，另一方則警告這些限制措施所帶來的經濟代價。但多年來華府一直對執法漏洞感到擔憂。

USCC在報告中引用英國《金融時報》的1項調查估計，在川普政府收緊出口管制後，輝達生產的逾10億美元先進晶片被走私到中國黑市。報告也點名中國是伊朗、北韓和俄羅斯規避制裁和出口管制措施的重要夥伴，USCC還強調各政府機構在優先事項的衝突，使得執法工作變得困難重重。

USCC認為，合併後的實體應包括負責出口管制和制裁的主要機構，包括商務部的工業和安全局（BIS）、財政部的外國資產管制辦公室（FAC）、國務院的國際安全與防擴散局（SN）以及國防部的國防技術安全管理局（DTSA）。

此外，新的合併實體應擁有強大的執法權力，類似於財政部的金融制裁工具，以便調查和懲罰公司或個人，且應該融入情報界，以加強取得規避（出口管制和制裁）網路的即時情報。

