防堵洗錢+帳戶普及！郵局國際郵政匯票服務年底走入歷史

中華郵政2026年元旦起停止國際郵政匯票業務。

〔記者蔡昀容／台北報導〕各國郵政機構早年開辦「國際郵政匯票業務」，以開立紙本匯票方式辦理跨國匯款，但隨著金融帳戶持有普及，也避免成為洗錢溫床，各國陸續停止服務，中華郵政也宣布，2026年1月1日起停止「國際郵政匯票業務」。

早期不是每個人都持有金融帳戶，因此各國郵政機構互相合作，開辦「國際郵政匯票」跨國匯款服務。舉例來說，位在台灣的匯款人，先向中華郵政提供受款人資料，再由中華郵政寄發資訊給兌款國家郵政機構，再由當地郵政製發匯票，通知受款人持票兌領。

隨著民眾持有金融帳戶情況越來越普及，國際匯票市場需求逐漸減少，加上受款人無須有帳戶，易造成資金斷點，提升洗錢風險，各國漸漸停止國際郵政匯票服務。

中華郵政本週公告，因紙本寄遞國際匯票市場需求逐漸減少，國外匯款以電文匯款（SWIFT）為主，因此2026年1月1日起，停辦國際郵政匯票業務。

中華郵政說明，國際郵政匯票業務採紙本寄遞，寄送耗時、具遺失風險，加上無受款人銀行帳戶，資金形成斷點，恐有洗錢風險，將停止提供服務。至於「國內郵政匯票」，民眾持票在國內機構兌現時，仍能根據資金流向追查，維持目前服務。

電文匯款快速、安全，又可追蹤匯款流向，是金融機構帳戶之間外幣匯款的主流程序，國內外銀行多採電文匯款辦理客戶匯款。電文匯款流程是透過環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）建立的通訊平台，以標準化電文進行國際間資訊傳輸。舉例來說，匯款人於中華郵政提供受款人資料，由中華郵政發送SWIFT電文至受款銀行，受款銀行收到電文，核對匯款資訊無誤後，就會解付至受款人帳戶。

