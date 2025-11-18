自由電子報
凱基金：員工勾詐團犯案 主動察覺異常阻止損失

2025/11/18 10:04

凱基金控子公司中華開發資本旗下的中華開發資本管理顧問，遭爆發生員工勾結詐團捲款事件。（業者提供）凱基金控子公司中華開發資本旗下的中華開發資本管理顧問，遭爆發生員工勾結詐團捲款事件。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據媒體報導，凱基金控子公司中華開發資本旗下的中華開發資本管理顧問，遭員工鑽漏洞，捲款千萬美元（約新台幣3.11億元）的事件，對此，凱基金聲明是由公司主動發現，該案為子公司中華開發資本旗下海外一間子公司、也就是金控孫公司員工的犯罪事件，該公司近日發現一名員工，涉嫌勾結詐騙集團進行「未經授權的匯款操作」，移轉約700餘萬美元（約新台幣2.17億元），公司於第一時間發現異常後，立即報警相關資料並已移交檢警偵辦。

凱基金強調，該案屬單一員工犯罪行為，而且是員工與詐騙集團勾結的預謀犯案，事件甫發生，隨即由內部員工主動發現、立即報案，未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。

凱基金表示，案發後，公司立即成立專案小組全面清查相關帳戶並對該名員工提出刑事告訴。凱基金強調，本次有賴警方及同業協助降低影響，未來將積極配合調查避免歹徒用同樣手法行使詐騙。

