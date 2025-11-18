狂！鴻勁公開申購首日吸引7.3萬筆申購單 凍結市場資金千億元破紀錄

鴻勁公開申購首日吸引7.3萬筆申購單，凍結市場資金千億元破紀錄。（圖取自官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃股王鴻勁（7769）昨起開始進行為期三天的公開申購，由於鴻勁近期興櫃股價在2250元左右，但承銷價1495元，等於抽中一張現賺75萬元以上，因此吸引大量的公開申購單，根據證交所統計，昨日鴻勁公開申購首日，就湧進7萬3228張申購單，估計凍結市場資金1094.7億元，創單一個股首日申購就凍結市場資金逾千億元。若照昨日申購單推估，鴻勁3天公開申購恐吸引20萬筆申購單，粗估中籤率僅1.65%。

鴻勁預計11月27日掛牌上市，公開申購期間為11月17日至11月19日，申購張數3299張，預計11月21日公開抽籤。

此外，鴻勁已於11月12日至14日辦理競拍，競拍數量1萬3198張，每股競拍底價為1196元，將於今（18）日開標。

鴻勁為半導體測試設備商，今年前三季營收210億元，淨利86.5億元，前三季每股稅後盈餘53.54元。預估今年毛利率目標為55~60%，淨利率目標35~40%。

鴻勁主要設備分類機（handler），在半導體晶片的測試設備中，扮演搭配愛德萬或是泰瑞達測試機角色，市佔率超過7成

