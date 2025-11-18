自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

狂！鴻勁公開申購首日吸引7.3萬筆申購單 凍結市場資金千億元破紀錄

2025/11/18 09:08

鴻勁公開申購首日吸引7.3萬筆申購單，凍結市場資金千億元破紀錄。（圖取自官網）鴻勁公開申購首日吸引7.3萬筆申購單，凍結市場資金千億元破紀錄。（圖取自官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃股王鴻勁（7769）昨起開始進行為期三天的公開申購，由於鴻勁近期興櫃股價在2250元左右，但承銷價1495元，等於抽中一張現賺75萬元以上，因此吸引大量的公開申購單，根據證交所統計，昨日鴻勁公開申購首日，就湧進7萬3228張申購單，估計凍結市場資金1094.7億元，創單一個股首日申購就凍結市場資金逾千億元。若照昨日申購單推估，鴻勁3天公開申購恐吸引20萬筆申購單，粗估中籤率僅1.65%。

鴻勁預計11月27日掛牌上市，公開申購期間為11月17日至11月19日，申購張數3299張，預計11月21日公開抽籤。

此外，鴻勁已於11月12日至14日辦理競拍，競拍數量1萬3198張，每股競拍底價為1196元，將於今（18）日開標。

鴻勁為半導體測試設備商，今年前三季營收210億元，淨利86.5億元，前三季每股稅後盈餘53.54元。預估今年毛利率目標為55~60%，淨利率目標35~40%。

鴻勁主要設備分類機（handler），在半導體晶片的測試設備中，扮演搭配愛德萬或是泰瑞達測試機角色，市佔率超過7成

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財