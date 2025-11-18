巴菲特批比特幣是投機而非投資 羅伯特清崎發文反駁

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）反駁巴菲特批比特幣是投機而非投資的說法。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週一（17日）在社交平台X發長文，回擊股神巴菲特（Warren Buffett）稱比特幣 （Bitcoin）只是投機而非真正投資的說法，他認為巴菲特之所以會這樣說，是因為巴菲特是華爾街體系的一部分，相信股票、債券和美國政府，他自己則完全不信任這些。

羅伯特清崎發文指出，巴菲特可以說是世界上最聰明、或許也是最富有的投資者。但他卻抨擊比特幣不是投資，而是投機，並警告比特幣最後會吹出泡沫頂，讓比特幣投資者被「洗劫」一空。

羅伯特清崎表示，從巴菲特的立場來看，這些話或許講得通。然而，別忘了巴菲特賣的是股票、債券以及一堆華爾街製造出來的「資產」。難道巴菲特不知道股票會崩盤、房地產會崩、而被稱為世界上最安全的投資美國國債，目前正被日本與中國的央行大量拋售嗎？

羅伯特清崎接著說，他自己持有金礦、黃金跟白銀硬幣，理由跟他持有比特幣和以太幣是一樣的。理由很簡單，因為他不信任美國聯準會、美國財政部，也不信任華爾街。但巴菲特顯然信任他們，羅伯特清崎覺得他們根本是一伙的。

羅伯特清崎表示，他自己投資比特幣跟以太幣時，就知道它們會大漲大跌，但他之所以敢投資，是因為無論是聯準會、美國財政部，還是巴菲特，都不可能憑空「印」出比特幣或其他加密貨幣。並稱有追蹤過他發文的人都知道，他把真正的黃金和白銀稱為「上帝的錢」，把比特幣、以太幣和加密貨幣稱為「人民的錢」，而把聯準會、政府和華爾街的錢稱作「假錢」。

羅伯特清崎稱，他只買真正的黃金、白銀和比特幣，永遠不碰黃金ETF、白銀ETF或比特幣 ETF，因為那些是假的，是紙上黃金、紙上白銀、紙上比特幣，是華爾街和巴菲特玩的那套。

羅伯特清崎進一步表示，比起什麼Big 8會計事務所，他更信任區塊鏈，比任何負責審計華爾街的會計師都還信。他不投資假的紙上房地產（REITs），在他看來，ETF、REIT、股票、債券、共同基金，全都是「印出來的錢」，本質就是「偽造的錢」。

羅伯特清崎稱，他又不是住在紙房子裡、不會用紙汽油開車，也不會吃紙做的蘋果，既然真的資產擺在那裡，他幹嘛投資紙資產？

羅伯特清崎也談到，為什麼一般人會投資這些假資產，是因為學校不教財務教育。而這就是當年他創作《現金流》桌遊、寫《富爸爸，窮爸爸》並在25年前成立富爸爸公司的原因。

被問到為什麼投資，羅伯特清崎表示，如前所述，他不信任美國聯準會，因為它既不是聯邦的，也不是真正的銀行，也沒有所謂的「儲備」。

羅伯特清崎也不信任美國財政部會明智地花稅金，認為大部分的稅金都被拿去打仗或做福利，這就是為什麼美國成了歷史上負債最多的國家，而且很快就得再印幾兆美元的國債，而巴菲特和華爾街「喜愛」這種事，因為這會讓他們更有錢，但一般人會變得更窮，因為通膨和加稅。

羅伯特清崎稱，他之所以投資，是因為他不傻。雖然他高中時是個失敗者，英文老師說他不會寫作，但現在他已經當了25年的國際暢銷書作家。

羅伯特清崎認為，人們不需要從馬克思主義的大學拿MBA也能理解2件事：第一，政府不能一直印錢付帳單，就像你我不能用信用卡支付我們根本負擔不起的東西。第二，比特幣永遠只有2100萬枚，而政府的「假錢」卻可以無限量印製。這意味著當美元購買力下降時，比特幣的價值會上升。這也是為什麼他當年在《富爸爸窮爸爸》說「儲蓄者是輸家」會被罵的原因。

羅伯特清崎稱，你不需要哈佛或耶魯畢業就知道，儲存可以被「無限制印製」的假錢，是愚蠢的。

