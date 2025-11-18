搭飛機「靠窗位」別亂挑！他選錯崩潰直呼：根本就是地獄

大多數人搭飛機的頻率並不高，因此很常搞不清楚飛機座位的狀況。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕大多數人搭飛機的頻率並不高，因此常會搞不清楚每台飛機座位的狀況，導致多花了冤枉錢！外媒報導，一名搭乘英國航空（British Airways）從馬來西亞吉隆坡飛往英國倫敦航班的乘客，原本開心選了41A的靠窗位，結果上機入座後才發現，這座位搭配在 14 小時的長途飛行，根本是「地獄」。

這名乘客在知名網路論壇Reddit 上表示，他當初訂了這架波音787的41A座位，以為這是一個靠窗座。然而他入座後才發現根本是場惡夢，並形容這個座位是「徹底的地獄」。

他說：「這裡沒有窗戶，而且因為機身在這段變窄，你左邊的空間也變得更擠。他們還把娛樂系統的機上盒塞在你的腳部空間，更糟的是，我旁邊坐了兩位身材魁梧的男性乘客。」

他憤怒地說：「這真的是徹頭徹尾的地獄。我完全不懂怎麼會有人覺得這種配置還能算『可以接受』。」這名旅客甚至覺得這個座位糟糕到「根本不該拿出來賣」。

幸運的是，一名空服員明顯注意到他的不舒服，便幫他換了座位，讓該名乘客在剩下的 13 個小時飛行中「脫離地獄」。

這位乘客說明：「幸好飛行1小時後，空服員們看到我被擠得超慘（我身高 186 公分），覺得我太可憐了，就免費幫我換座位。」他也提醒其他旅客不要再選這個座位，並表示：「我就是想警告大家，永遠、永遠、永遠不要訂這個位子。」

