又點名台灣搶走晶片生意！川普：可恥但即將回流美國

〔財經頻道／綜合報導〕重提台灣搶走晶片生意，美國總統川普（Donald Trump），當地時間17日在白宮會見傳媒時，重申台灣搶走幾乎全部的晶片生意，這非常可恥（disgraceful），但好消息是，它們即將回流到美國。

綜合報導，在白宮橢圓辦公室，川普是在被問到有關H-1B工作簽證政策時，以晶片製造為例，聲稱美國不再生產製造晶片，但接下來的1年預計就能取得大部分的晶片市場，不過必須先訓練其國內人力以事生產。

川普表示，過去美國是主要生產晶片的國家，後來卻愚蠢的輸給台灣：「非常非常愚蠢」，這是因為某屆總統造成的，現在幾乎是由台灣生產、製造近100%的晶片，相當可恥（disgraceful），但好消息是，它們即將回流到美國。

川普指出，晶片製造商因為晶片的關係正回流美國，他認為，美國在很短的時間內就有可能製造世界上大多數的晶片。

川普進一步指出，美國透過關稅來保護生意，以防像晶片產業那樣被襲擊。

