美股收盤》投資人等待輝達財報、四大指數盡墨 台積電ADR跌1％

2025/11/18 07:24

美國華爾街股市4大指數17日全數收低。（彭博）美國華爾街股市4大指數17日全數收低。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人密切觀望人工智慧（AI）晶片巨頭輝達公司（NVIDIA）即將發布的財報，同時等待本週的美國就業數據報告，美國華爾街股市4大指數17日全數收低。

綜合媒體報導，輝達財報即將在美國時間週三（19日）出爐，市場屏息以待，輝達股價17日收盤下跌1.9％，也導致那斯達克與標普500下跌。此外，投資人也在等待就業數據報告，分析人士認為，美國消費者的購買力可能正逐漸減弱。

其他焦點個股部分，Alphabet上漲3.11％、蘋果下跌1.82％、Meta下跌1.22%。台積電ADR下跌1%，收在282.01美元。

道瓊工業指數重挫557.24點或1.18%，收46590.24點。

標準普爾指數下跌61.70點或0.92%，收6672.41點。

那斯達克指數挫跌192.52點或0.84%，收22708.07點。

費城半導體指數下挫105.46點或1.55%，收6705.74點。

