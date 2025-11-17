逾49萬張赴日機票取消 專家爆中國航空業慘淪海嘯第1排

中國外交部14日呼籲公民「近期暫勿前往日本」，數十萬張赴日機票被取消，專家認為，中國的航空公司衝擊最大。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」發言後，中國外交部14日發布呼籲公民「近期暫勿前往日本」。根據南華早報17日披露，自上週六（15日）以來，中國的航空公路已記錄約有 49.1 萬張飛往日本的機票被取消。英國航空情報公司 OAG 分析師直指，中日航空市場由中國的航空公司主導，此事件對中國航空公司的打擊，可能比對日本的航空公司更大。

報導指出，一位資深航空分析師稱，自上週六以來，中國的航空公司已記錄約有 49萬1000 張飛往日本的機票被取消，約佔其飛日總預訂量的 32%。

獨立分析師李漢明（音譯，Li Hanming）援引其涵蓋中國所有航空公司的研究數據表示，受影響航班的百分比在16日飆升至 82.14%，週一（17日）也達到 75.6%。

他指出，週日（17日）的機票取消量是新預訂量的 27 倍，自 2020 年初以來，還沒有見過如此大規模的取消。2020年2月當時正值農曆新年出國高峰期，也是新冠疫情爆發之際。根據世界經濟論壇網站發布的一份分析，2020年2月17日的運力較2019年同期大跌71%，創下中國有史以來最大降幅。

李漢明表示，上海至東京和上海至大阪地區的航班，受航班取消影響最大。他估計，退票造成的總損失高達數十億人民幣，其中70%為來回機票。

英國航空情報公司 OAG 高級分析師格蘭特（John Grant）表示，中國的航空公司受到的衝擊可能比日本同行更大。他稱，中日市場由中國的航空公司主導，前5名航空公司都位於中國，因此此事對這些航空公司的傷害，很可能比日本的航空公司更大。

報導提及，中國3大國營航空公司—中國國航、中國南方航空和東方航空，以及另外4家，上週六分別發表聲明，表示將允許預訂至12月31日的航班免費退票或更改行程。

