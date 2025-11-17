金管會開鍘6家虛擬資產業者 罰款總金額達702萬

金管會開鍘6家虛擬資產業者。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會大開鍘！金管會今天（17日）公布最新裁罰命令，一共多達6家虛擬資產業者遭裁罰，包括：「亞太易安特」、「權勢國際」、「桑費斯特」、「台灣芷荊」、「跨鏈科技」及「幣世代科技」等，由於上述公司未依照「洗錢防制法」規定，例如：對單筆達新臺幣50萬元以上之現金交易，有未依規申報大額通貨交易，客戶交易之資金來源不明者，未採合理措施瞭解、對客戶購買虛擬資產金額超過預期投資金額等，因此，金管會開罰金額從50萬元至200萬元不等，以上６張罰單總金額702萬元。

金管會表示，根據「洗錢防制法」第6條第1項規定，未完成登記制的VASP業者，不得提供虛擬資產服務；違反者將有2年以下的刑事責任。

這次遭到開罰共有6家虛擬資產業者，其中，有5家已經在9月22日遭到公告，因為未完成洗錢防制登記，「已不得再提供虛擬資產服務」業者，包括亞太易安特、權勢國際、桑費斯特、台灣芷荊與幣世代科技等公司，同樣在名單之中。

首先，本次裁罰金額最重的是「亞太易安特」，裁罰金額合計為200萬元。「亞太易安特」共有四大缺失如下：

1、未配合檢查提供合理說明及資料。

2、客戶購買虛擬資產之金額與其填寫之年收入顯不相當，或客戶交易之資金來源不明者，未採合理措施瞭解、對客戶購買虛擬資產金額超過預期投資金額，且地址有接收來自涉詐集團勾結對象發送之虛擬資產，未採合理措施確認客戶交易目的等情事。

3、客戶交易已符合所訂可疑交易態樣，惟未觸發可疑交易警示以辦理調查、對客戶遭警察機關通報裁處告誡者，雖已將其停權，惟未瞭解客戶間之關聯、是否為人頭帳號並重新確認客戶身分，及評估是否向法務部調查局申報可疑交易報告（STR）等情事。

4、對單筆達新臺幣50萬元以上之現金交易，有未依規申報大額通貨交易之情

其次是「權勢國際」與「桑費斯特」，裁罰金額同樣是150萬元。

金管會表示，「權勢國際」缺失情節包括：對客戶審查措施有未依規定確認客戶身分、未依規定拒絕對受裁處告誡者之申請或暫停並結清其帳號、未婉拒留存模糊不清或不利辨識真偽影像之客戶註冊申請、未完成姓名檢核即與客戶建立業務關係、未確實瞭解客戶與公司建立業務關係之目的及性質等情事。對紀錄之保存有未能確實記錄相關交易資料等情事。對一定金額之通貨交易有未依規定申報之情事。對疑似洗錢或資恐交易處理有符合公司所定可疑交易態樣，惟未觸發警示且未進行調查及留存相關紀錄等情事。

至於「桑費斯特」缺失情節為對客戶審查措施有未辦理客戶風險評估、未瞭解客戶建立業務關係之目的及性質、未辦理交易監控並留存交易監控紀錄、未辨識及驗證客戶身分等情事。對紀錄之保存有未完整留存客戶往來交易憑證等情事。對一定金額之通貨交易有未依規定申報之情事。對疑似洗錢或資恐交易處理，有符合公司所定可疑交易態樣，惟未觸發警示且未進行調查等，因此，金管會開罰150萬元。

其它還包括「台灣芷荊」對客戶審查措施有未對客戶業務關係中之交易進行詳細審視、未落實身分審查及對交易之持續監控有監控範圍有欠完整、辦理客戶可疑交易持續審查作業有欠確實等，遭金管會裁罰100萬元；「跨鏈科技」對交易之持續監控有觸發可疑交易之警示案件，未儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，遭裁罰52萬元。「幣世代科技」對客戶審查措施有未確實瞭解客戶交易是否與其年收入相符、未確實辦理姓名檢核作業、未充分取得客戶資料等，處以50萬元罰鍰。

