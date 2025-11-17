他來自台灣走遍菲律賓82個省份 首位被授予「菲國旅遊大師」外國人

來自台灣的賈斯丁（Justin Liu），他於2010年首次到菲律賓，現在是一名自由撰稿人，自稱「賈幫主」。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在過去十年裡，能夠遊遍菲律賓全部82個省份已成為許多當地人的驕傲，但對於一位外國人來說可真是難得，而且還是來自台灣的男子。菲律賓媒體Esquire Philippines專文報導台灣人賈斯丁（Justin Liu）已完成這項艱難的紀錄。

近幾年，由Riza Rasco共同創立的「菲律賓環球探險家」組織，透過核實和表彰到訪過菲律賓全部82個省份的旅行者，並授予他們「菲律賓旅行大師」這一享有盛譽的稱號，為旅遊業提供了支持。

今年12月舉行的該組織第二屆年度頒獎典禮上，將會發生一件不尋常的事情：一位外國人將首次被授予「菲律賓旅遊大師」（Philippine Travel Master）的榮譽稱號，他就是來自台灣的賈斯丁（Justin Liu），他於2010年首次到菲律賓，現在是一名自由撰稿人，自稱「賈幫主」。

賈斯丁告訴《Esquire Philippines》雜誌：「我熱愛菲律賓，所以在過去的15年裡，我一直在菲律賓各地旅行」；「我現在定居在馬尼拉。」

賈斯丁在台灣出生，在台北市長大，但他表示自己不認為自己是都會人。「我一直很喜歡大自然」，他說：「我喜歡冒險。」

他也熱愛歷史，大學時選擇了歷史為主修。他喜歡了解一個地方的社會規範、歷史和人民。充滿好奇心，想看看其他國家的人們是如何生活。

賈斯丁提到，台灣實施強制兵役制，但可以選擇以志工服務代替。因此，2010年，當有機會去菲律賓當志願教師時，他毫不猶豫地抓住了這個機會。他被派往萊特省塔克洛班市的一所天主教學校，教導學生中文。

「以前我在台灣的時候，其實對菲律賓了解不多」，他坦言。他說：「我只知道菲律賓是一個離他家鄉地理位置很近的國家。」；「我第一次來菲律賓的時候，帶了一個行李箱，裡面裝了很多洗髮水和肥皂」，他笑著說，「因為我不知道能不能在這裡買到這些東西。」

當然，這些誤解和最初的看法很快就消失了，他全心投入工作。「這非常困難，因為孩子們都很調皮，總是到處亂跑」他笑著回憶道：「這是一所天主教華人學校。他們大多數的父母都有中國血統。但實際上，我認為他們並沒有（真正）想學中文的意願。」

儘管面臨諸多挑戰，但有一件事深深觸動了他。作為一個熱愛自然的人，他分享道：「我開始愛上菲律賓的自然風光。這也是我留在這裡的主要原因。這裡的自然風光真的太美了。」

賈斯丁發現菲律賓有很多值得探索的地方，於是開始花幾年時間遊歷全國。和許多旅人一樣，他最初並沒有刻意要走遍菲律賓全部82個省份。他真正想做的，是向台灣或其他講普通話的人介紹菲律賓，因為他相信菲律賓是一個值得一去的地方。

因此，在2013年，他出版了一本關於菲律賓的中文旅遊書《菲律賓自助全攻略》。 「當時我寫這本書是因為我覺得也許只有我一個人會這麼做」，他沉思道：「也許我是唯一一個能把菲律賓作為旅遊目的地來寫書的台灣人。」

