黃國昌轟三接規避預算審查 中油澄清：均送立院審議

〔記者廖家寧／台北報導〕民眾黨籍立委黃國昌質疑第三座液化天然氣接收站（三接）工程總預算增加，卻未提報立法院，中油公司對此鄭重澄清，修正計畫調增的305億元在中油2023年預算書表達，送立法院審議，均依相關預算程序辦理，並無規避審查情事。

中油指出，行政院是在2021年5月3日宣布「三接外推方案」，中油據此辦理第3次計畫修正，投資總額由660億餘元調增為965億餘元，展延工期至2029年，後續經重新調整分年預算編列，所報的分年預算2016年度至2023年度均無變動，核定增加的305億元是分配於2024年度至2029年度的分年預算，均依相關預算程序辦理，並無規避審查情事。

中油續指，另2022年度實際動支120.29億元，未超過原報立法院核定的2022年度預算120.29億元。修正計畫增加的305億元亦在中油2023年預算書表達，送立法院審議，均依相關預算程序辦理。

中油強調，依據預算法相關規定「年度預算應於會計年度開始1個月前由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布之」，但中油2016至2024年度的預算皆至下一年度才會審查通過。為避免國家重大工程計畫延宕，經立法院審查通過重大工程計畫，中油是依據總預算附屬單位預算執行要點規定，在辦理計畫修正並調整預算，報行政院核准依程序辦理。

