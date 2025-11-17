重出江湖掌兵符！貝佐斯出任AI新創公司共同執行長

貝佐斯出任AI新創公司「普羅米修斯計畫」共同執行長。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕紐約時報17日報導，亞馬遜創辦人貝佐斯將出任人工智慧（AI）新創公司「普羅米修斯計畫」（Project Prometheus）共同執行長，這是他自2021年7月卸任亞馬遜執行長以來，首次正式擔任營運職務。

知情者透露，這家聚焦於將AI應用於電腦、汽車與太空船工程與製造的新創公司，已獲得62億美元（1932億台幣）融資，其中一部分來自貝佐斯，這使該公司在新創初期就成為全球資金最雄厚的企業之一。

這是貝佐斯2021年7月卸任亞馬遜執行長以來，首次正式擔任營運職務，雖然他仍參與藍色起源（Blue Origin）的運作，但他在該公司的頭銜為創辦人。

路透報導，貝佐斯透過這家新創公司，踏入競爭激烈的AI市場，在該市場中，一些規模較小的公司在試圖以新軟體及產品脫穎而出同時，也要與微軟支持的OpenAI，以及Meta與Google等AI巨頭競爭。

貝佐斯的共同執行長是物理學家兼化學家巴賈吉（Vik Bajaj），他曾任職GoogleX部門，與Google共同執行長布林（Sergey Brin）密切合作。Googlex是稱為「登月工廠」（Moonshot Factory）的研究單位。

紐約時報報導，「普羅米修斯計畫」已聘僱近100名員工，包括來自AI公司OpenAI、DeepMind與Meta的研究人員。

