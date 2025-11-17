研調：新興市場動能助攻 全球智慧型手機出貨逐年小增

DIGITIMES預估，2025年全球智慧型手機出貨量為12.213億支，較2024年成長2.3%。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構DIGITIMES今天表示，綜合供應鏈訊息、各區域市場狀況及觀察全球政經趨勢，預估2025年全球智慧型手機出貨量為12.213億支，較2024年成長2.3%；展望未來5年，新興市場持續布建5G網路並擴大涵蓋範圍，加上相關區域的功能性手機用戶將持續換購，可望帶動智慧型手機需求與出貨成長。

DIGITIMES資深分析師林俊吉預估，2026年歐美國家進入降息周期，全球將進入美元走貶的總經環境，智慧型手機需求可望持續增加，智慧型手機市場需求將比2025年呈現小幅上揚，推測出貨量為12.554億支，年增幅度約為2.8%。

林俊吉看好全球2025年2030年每年出貨成長率將落在3%上下，複合年均成長率（CAGR）將達3.06%。在5G智慧型手機方面，DIGITIMES預估2025全年出貨8.834億支、年增18.4%；而2026年至2030年5G手機的出貨量可望每年增加0.5億至1.2億支。

林俊吉認為，隨著生成式AI浪潮持續地席捲各硬體、軟體及服務領域，生成式AI 安卓（Android）手機於2025年逐步向高階及中高階市場滲透，價位區間已至400至500美元，2026年Android平台的生成式AI手機將擴大至中階市場，亦即為350至400美元區間。預估生成式AI手機2026年全球出貨，將從2025年的4.458億支成長接近至6億支。

