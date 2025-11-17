好幸福！新員工明年4月才到職 這銀行每人先發4萬旅費爽玩

日本1家銀行宣布，將提供明年4月入職的9名新員工，每人20萬日圓的旅費，鼓勵新員工出國旅行，接觸不同文化，拓展視野。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本佐賀共榮銀行宣布，將向計劃於明年4月入職的9名新員工，提供每人20萬日圓（約台幣4萬），鼓勵新員工出國旅行，藉由接觸不同文化及結識不同的人士，拓展視野、自我成長。

日媒《FNN》17日報導，佐賀共榮銀行向獲得錄取的新員工，每人提供20萬日圓，這筆資金旨在幫助他們在加入銀行之前，透過結識各界人士和旅行來拓展視野。希望他們能夠體驗不同的文化，結識不同的人，獲得啟發，並不斷成長。這家銀行認為「快樂的員工才能提供顧客優質的服務」。

佐賀共榮銀行人力資源部副部長木下俊彥表示，「透過讓大家接觸各種不同的文化，我希望他們能有新的發現與體會，並因此受到感動。也希望他們能藉此成長一大步、甚至兩大步。正是抱著這樣的想法，我才開始了這項計畫。」

除了20萬日圓之外，佐賀共榮銀行也表示，為了讓大家能進行多元思考、獲取知識，進而培養想像力與多多思考，將提供每人 4500 日圓（約台幣900元）的購書補助。

木下俊彦強調，「員工的成長與幸福能讓我們為客戶與合作夥伴提供更好的服務。我認為其中存在一種善的循環，而培育作為根本的人才，就是我們最核心的理念。」

