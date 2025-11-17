馬斯克怨台積電無法滿足他 2千億顆晶片廠夢想被嗆天方夜譚

特斯拉的兆晶圓廠概念聽起來很樂觀，但實際的供應鏈動態使得馬斯克幾乎不可能實現預期的產能。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克在接受美媒Baron Capital採訪時表示，鑑於全自動駕駛（FSD）將變得更加普及，該公司預計未來晶片需求將大幅成長。他估計，特斯拉每年將需要高達1億至2000億顆人工智慧晶片，並直言台積電和三星等供應商無法滿足這項需求。所以，他必須要自己來興建大型晶片工廠。

這已經是馬斯克第三次提到要自建晶片工廠來滿足特斯拉的需求，但這次，他特別詳細地分析了供應鏈的現狀。

為了滿足特斯拉的產能需求，台積電和三星等晶片公司為自己設定了5年時間來建造必要的生產線。然而，馬斯克認為這簡直是「無限期的等待」，因為他聲稱需要在短短一兩年內完成這項任務。為了實現這一目標，特斯拉執行長提議自建晶片工廠。

知名產業分析師丹·尼斯特德（Dan Nystedt）對特斯拉執行長的計畫表示懷疑，稱其「根本不可能」。尼斯特德表示，馬斯克可能需要將特斯拉巨額資本支出投入到晶片製造廠的建設中，即便他能夠籌集到所需的資金，但由於缺乏人才和尖端晶片知識產權，該計劃也將舉步維艱。

外媒wccftech報導，台積電為了支持客戶，該公司已經做出了一些重大決策，其中之一就是將生產轉移到美國。從股東的角度來看，特斯拉的「TeraFab」（兆晶圓廠）的概念聽起來很樂觀，但實際的供應鏈動態使得馬斯克幾乎不可能實現預期的產能。

