華邦電處置期間漲幅逾2成 外資連11買

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）今將結束處置期，明天「出關」，今股價開盤跳空衝漲停達66.3元，最後打開漲停，收66.2元，上漲5.9元、漲幅9.78%，成交量逾4.48萬張，外資買超3913張，連11買，累計買超5.54萬張，自9月以來，累計大買超過49萬張。

華邦電處置期間自11月04日至11月17日，不畏處置期，在外資力挺之下，華邦電股價漲幅超過二成。

華邦電日前法說會預期第四季DRAM平均售價與出貨量都將顯著成長，明年市場需求健康，因結構性供應缺口，正推動DDR4、DDR3合約價持續上漲，漲勢預期延續至2026年，甚至可能到2027年也供不應求；NOR快閃記憶體與SLC NAND價格也預期續上漲。

華邦電第三季轉虧為盈，並帶動今年前三季稅後淨利約5.39億元，每股稅後淨利0.12元。10月營收為82.25億元，月增3.85%、年增34.88%，創39個月以來新高；前10月累計營收為710.06億元，年增2.88%。

