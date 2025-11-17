自由電子報
增添台灣戰略資產！GMI Cloud聯手輝達在台建156億AI資料中心

2025/11/17 20:38

GMI Cloud將攜手輝達，在台興建AI資料中心。（彭博）GMI Cloud將攜手輝達，在台興建AI資料中心。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，總部設在美國的雲端服務供應商GMI Cloud 17日宣佈，將在輝達支持下，在台灣興建一座價值5億美元（155.8億台幣）的人工智慧（AI）資料中心。

報導說，該資料中心將於2026年3月啟用，採用輝達最新的Blackwell GB300晶片。該設施具有96個高密度機櫃，共配備7000顆繪圖處理器（GPU），每秒可處理近200萬個詞元（token），耗費約16兆瓦（MW）電力。

GMI Cloud創辦人兼執行長葉威延（Alex Yeh）表示，與輝達合作的該計畫一旦全面投入營運，預估總合約價可達10億美元（311.6億台幣）。首批客戶除輝達外，還包括趨勢科技、緯創、華電通、VAST Data與東元等。

他指出，台灣需要更多資料中心，作為支持其AI發展的「戰略資產」。他補充，台灣的電力挑戰是可以補救的。

他說，AI需求強勁，該公司的GPU利用率「幾已滿載」，他強調，「要促進本土生態系發展，首先必須建造資料中心，必須先建造AI集群」。

GMI Cloud是即服務（GPU-as-a-Service）供應商以及輝達雲端合作夥伴之一，目前在美國、台灣、新加坡、泰國與日本營運資料中心。除了台灣該計畫之外，GMI Cloud也計畫在美國興建一座新的50兆瓦資料中心。

