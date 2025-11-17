台日中被曝供應俄飛彈零件設備 2台廠遭烏克蘭點名

烏克蘭國防部情報總局（HUR）公佈新的證據，日本、中國和台灣的技術正維持俄羅斯的飛彈生產。由HUR創建和維護的War&Sanctions平台，已成為記錄供應鏈、追蹤受制裁實體，以及揭露俄羅斯戰爭機器所需外國零件的全球工具。（取自War&Sanctions官網）

〔財經頻道／綜合報導〕根據烏克蘭國防部情報總局（HUR）公佈新的證據，日本、中國和台灣的技術正維持俄羅斯的飛彈生產。HUR揭露，儘管受到全球制裁，外國製造的機械設備仍繼續為俄羅斯的飛彈、炸彈和彈藥生產線提供原料。

根據HUR 11月17日的更新報告，調查人員發現多台用於製造滑翔炸彈組件（UMPK）、飛彈部件和砲彈的非俄羅斯工業機械。這些數據現已透過War&Sanctions平台發布。

分析人士發現，俄羅斯戰術飛彈公司（生產用於將普通炸彈改裝成精確滑翔炸彈的UMPK套件）的生產基地使用了日本Okuma和中國海森集團（Hision）的加工中心原料。中央研究所「海燕」（Burevestnik）被發現使用台灣AKIRA SEIKI公司（捷力精密機械股份有限公司）生產的Performa立式加工中心生產迫擊砲彈穩定元件。

新披露的採購數據顯示，俄羅斯公司向沃特金斯克工廠（伊斯坎德爾彈道導彈和各種巡航導彈的製造商）提供了中國KEDE和WMT機床，以及台灣ECOM VL-12i（東鋼精密機械公司）數控銑床，所有這些設備都是自2022年以來採購。

HUR表示，這些調查結果目前正被用於加強制裁提案、堵塞漏洞，並限制克里姆林宮維持大規模武器製造的能力。

由HUR創建和維護的War&Sanctions平台，在短短一年半的時間裡，已成為記錄供應鏈、追蹤受制裁實體以及揭露俄羅斯戰爭機器所需外國零件的全球工具。

全球超過一百萬用戶，包括政府機構、銀行、企業和非政府組織，都依賴該入口網站的資料庫。其內容也常被國際主流媒體引用。

