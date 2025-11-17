2025亞洲技能競賽啟航 勞長洪申翰授旗49國手拚奪金

勞動部部長洪申翰（左7）、勞動力發展署署長黃齡玉（左6）及2025亞洲技能競賽國手合影。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕2025亞洲技能競賽將於11月26日至11月30日在臺北南港展覽館舉行，是臺灣睽違30年再度獲得國際性技能賽事的主辦權，本次競賽我國共有44個職類49位國手出賽，勞動部勞動力發展署今（17）日舉行啟航儀式，由勞動部部長洪申翰親自傳遞會旗予國手代表隊長陳祈聖，並與國手們互相激勵士氣，期勉這群青年國手代表國家站上國際舞台，奠定為國爭取最高榮譽之決心。

值此比賽前夕，發展署今日舉辦「2025第3屆亞洲技能競賽奪金啟航典禮」，本次競賽我國共有44個職類49位國手出賽，勞動部長洪申翰今日在授旗儀式中，勉勵即將代表臺灣站上亞洲舞臺的國手們，金牌固然重要，更重要的是向世界展現「動手做、用心學、持續挑戰自己」的精神。流下的每一滴汗水、每一次突破，都是臺灣的榮耀，全國也都在為國手加油。期勉參賽選手帶著自信出發，讓亞洲看見臺灣的技術與熱情，也誠摯邀請民眾，於11月27日至29日到南港展覽館為國手們集氣加油。

勞動力發展署署長黃齡玉指出，亞洲技能競賽是由亞洲技能組織（WorldSkills Asia）舉辦，該組織是國際技能組織區域性組織，由阿拉伯聯合大公國發起籌組，於2018年成立，目前有29個會員國，我國為創始會員國之一。上一屆（2023年）亞洲技能競賽，我國國手奪下12金6銀4銅3優勝的佳績，在所有參賽國家中名列第一。本次賽事則是2026年上海國際技能競賽的前哨戰。

黃齡玉指出，亞洲技能競賽是串聯產業與人才的國際平臺，不僅是亞洲青年展現專業技能的舞臺，更是驅動產業與技能訓練攜手前進的引擎。透過這場國際競賽，讓技能訓練與產業需求更加貼近，技術趨勢同步接軌國際，目前已確定在29個會員國中，將有28國率團出賽。

