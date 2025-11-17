基米取得9項LDTs核准 次世代高階基因檢測重大成果

基米旗下癌症篩檢等9項LDTs列冊檢測項目，近期通過TFDA審查。圖為基米總經理江俊奇。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內基因定序大廠基龍米克斯生技（以下簡稱基米，股票代碼：4195）今（17）日表示，旗下癌症篩檢、診斷、治療與預後等多項LDTs（實驗室開發檢測與服務）列冊檢測項目，已於近期一次通過台灣衛生福利部食藥署（TFDA）審查，新取得9項LDTs核准，使基米LDTs認證數量快速提升至10項，於次世代高階基因檢測布局展現重大成果。

基米指出，相較目前市場上應用領域僅能聚焦於蛋白質編碼區、涵蓋度僅約1%～2%的WES（外顯子定序），公司領先業界完整導入涵蓋全基因組訊息的WGS（全基因組定序），不但資料深度與解析度更完整、更能一次檢測即篩檢數百個基因，於罕見疾病與多項遺傳代謝疾病等臨床應用層面廣，皆具顯著優勢。

請繼續往下閱讀...

基米為國內唯一同時掌握WGS與WES兩大高通量定序技術並通過LDTs認證的生技業者，此獨特技術佈局與臨床認證成果，不僅築高競爭壁壘，也將成為推升公司營運成長的重要動能。

基米近期獲TFDA通過的「癌精準523癌症基因檢測（血液）」、「癌必立523癌症基因檢測（組織）」、「安護你癌症基因檢測」、「全知域全外顯子（WES）檢測」、「全能域全基因體（WGS）檢測」、「FMR1基因檢測」、「SMN基因檢測」、「MPN基因檢測」與「UGT1A1基因檢測」等9項LDTs檢測項目，採次世代定序（NGS）與單基因位點定序技術，針對癌症腫瘤醫學領域，包括單基因、BRCA基因及多基因的變異，以及癌症用藥指引等進行全面篩檢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法