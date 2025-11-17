攸泰旗下睿剛電訊佈局太空到地面 打造連結式工業生態系

攸泰透過旗下睿剛串聯空中監控、地面物流與中央指揮作業，目標形塑新一代工業生態系。（睿剛電訊提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠攸泰（6928）看好全球工業加速走向數位化與跨域連結的趨勢之下，從衛星、無人機（UAV）到地面車隊與操作人員的資料流正成為智慧化運作的核心，旗下睿剛電訊（RuggON）鎖定智慧港務與工業物聯網對高可靠度設備的需求，以強固型裝置與連網能力切入空地整合架構，串聯空中監控、地面物流與中央指揮作業，目標形塑新一代工業生態系。

攸泰觀察，在智慧港口環境中，船舶、貨櫃與車輛運作繁複，傳統系統在強震動、鹽水、溫濕差或全天候運作下，通常面臨可靠度不足的問題。睿剛以強固型運算平台為基礎，建立由空中到地面再到前線決策的工作流程，包括無人機在軟硬整合之下，可在港區進行空拍監控與環境偵測，地面控制站則負責無人機管理、影像傳輸與遙測，協助指揮中心即時掌握港務活動與周界狀態。

請繼續往下閱讀...

在地面作業端，睿剛以車載電腦（Vehicle-Mount Computer）作為貨櫃車、吊車與堆高機的運算核心，讓車隊在運作期間能與無人機與中央系統保持同步，同步搭配車用終端系統，藉由LTE、GNSS與Wi-Fi等技術維持穩定連線，形成港務現場的即時通訊網路。這些設備進一步將空中影像、設備位置、物流動線等資料串接至前線端點。

攸泰提到，在現場操作端方面，睿剛強固型平板（Rugged Tablet）可承接空地資料，協助人員存取港務資訊、檢查紀錄與即時影像，提升外勤決策的反應速度。當無人機透過運算平台下傳影像，並與搭載的車隊資料同步時，可形成單一整合畫面，有利於管理者在指揮中心或現場均能掌握貨櫃位置、設備動線與基礎設施狀態，進一步提升安全性、縮短作業周轉時間，並改善預測性維護效率。

攸泰強調，由於港口是高鹽分、高濕度與高震動的作業環境，睿剛旗下設備皆具備MIL-STD-810H與IP65等級，確保在全天候運作環境中維持韌性與穩定性。搭配多網路備援、GNSS精準定位與邊緣運算能力，使資料在任務期間保持不中斷與即時性。

睿剛表示，未來工業場域的競爭將取決於企業是否具備「空中感知—地面協作—前線決策」的整合能力。透過串聯五大平台，公司已建構出由太空通訊延伸至地面物流的連結式工業生態系，協助企業建立智慧港務、智慧物流與工業物聯網架構。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法