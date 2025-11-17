櫃買攜手麥格理證券合辦法說會 上櫃公司獲外資青睞

櫃買攜手麥格理證券合辦法說會。圖左起為櫃買中心總經理陳麗卿、董事長簡立忠、麥格理證券總經理柳志達、Mr. Adam Zaki, Global Head of MacCap Equities。（櫃買提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日攜手麥格理資本台灣證券分公司共同舉辦法人說明會，共有上詮（3363）、力旺（3529）等10家上櫃公司、8家上市公司出席，並吸引了澳洲、美國、歐洲等地，共56家機構法人與會。

櫃買說明，本次活動計有上櫃公司上詮（3363）、力旺（3529）、新應材（4749）、環宇-KY（4991）、聖暉*（5536）、振曜（6143）、萬潤（6187）、旺矽（6223）、台燿（6274）及神盾（6462）等10家上櫃公司及8家上市公司出席，逾百位機構法人投資人代表，經由面對面會談的方式，說明近期公司財務業務情形及競爭優勢。

請繼續往下閱讀...

櫃買中心表示，近年來AI浪潮席捲全球，成為驅動全球產業變革的重要力量。台灣具備軟硬體領域發展優勢，在供應鏈中扮演了關鍵的角色。為延續這波優勢，櫃買中心與麥格理證券合作，舉辦以半導體及電子相關產業為主題的法說會。

本次法說會除面對面會談外，亦舉行產業分析講座及櫃買中心專題演講等活動，向國際機構投資人宣傳櫃買市場的特色、優勢與發展現況。

櫃買並表示，截至10月底，半導體產業已成為櫃買市場市值最大的產業類股，另電子零組件及生技醫療等具技術含量與核心競爭力的企業也在櫃買產生群聚效應，共同構築台灣堅實的產業基礎。

櫃買指出，今年在美國對等關稅政策與全球政經局勢動盪的多重壓力下，全球企業皆面臨嚴峻挑戰。然而，位居全球供應鏈關鍵角色的台灣科技產業依然展現強勁韌性，繳出亮眼的成績單。

根據櫃買統計，上櫃公司整體表現相當優異，依據今年上半年財務報告，仍有6成上櫃公司有獲利，近1成上櫃公司每股盈餘（EPS）在5元以上。

今年截至10月底，上櫃股票每日平均成交金額達1015億元，較去年全年的960億元，增加約5.73%；同一期間外資在櫃買市場成交占比達23.8%，亦呈現逐年成長趨勢。

櫃買表示，一直以來積極協助上櫃公司實踐永續發展，提升企業價值，並透過每年舉辦的國內外法說會，協助優質上櫃公司與機構投資人直接面對面溝通，吸引國際資金活水注入櫃買市場，提升我國資本市場深度與競爭力，持續落實主管機關發展台灣成為的「亞洲資產管理中心」的目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法