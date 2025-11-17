記憶體晶片短缺 這兩大行業受衝擊最大

高頻寬記憶體（HBM）為SK海力士和美光等記憶體公司帶來了豐厚的利潤。（取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕晶片製造商和分析師警告，明年消費性電子和汽車行業可能會出現記憶體晶片短缺，因為各公司都在優先滿足人工智慧熱潮帶來的巨大需求。

據報導，中國最大的晶片代工製造商中芯國際的執行長在周五的財報電話會議上表示，由於擔心記憶體晶片短缺，其客戶正在推遲訂購產品中使用的其他類型晶片。中芯在財報電話會議上表示：人們不敢在明年第一季度下太多訂單，因為沒人知道實際會有多少記憶體晶片可用，能支持多少手機、汽車或其他產品。

分析師表示，由於晶片製造商將重心放在用於人工智慧運算的先進記憶體晶片上，而對消費品所需的生產關注度降低，因此出現了這些供應限制的擔憂。

TriOrient 的研究分析師Dan Nystedt告訴CNBC：「人工智慧的建設正在消耗大量的可用晶片供應，而且就整體需求而言，2026年的需求似乎遠大於今年。」

AI伺服器主要運作在輝達等晶片設計公司的處理器上。這些人工智慧處理器嚴重依賴一種名為高頻寬記憶體（HBM），這種記憶體已為SK海力士和美光等記憶體公司帶來了豐厚的利潤。

Nysdedt 表示，由於利潤通常很高，記憶體供應商一直在盡可能地追逐人工智慧的需求，他也指出，人工智慧伺服器公司願意為優質晶片支付高價。 他說：「這對依賴廉價內存晶片的個人電腦、筆記型電腦、消費性電子產品和汽車來說可能非常糟糕。」

