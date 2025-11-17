撿垃圾發財了！他回收近50萬個易開罐 存夠買房錢

1位澳洲民眾靠著回收近 5​​0 萬個易開罐與鋁瓶，利用政府容器押金計劃，獲得一筆足以在鄉村買房的獎金。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕一個人的垃圾真的變成另一個人的寶貝。《Yahoo! Life》報導，1位澳洲民眾靠著回收近 5​​0 萬個易開罐與鋁瓶，利用政府容器押金計劃，每個回收的容器可獲得10澳分（0.1澳元）的獎勵，多年下來，累計獲得約4.6萬澳元（約台幣93.5萬），這筆錢足以在昆士蘭的鄉村買下一間兩房住宅。

戈登（Damian Gordon）平日有一份固定工作，休假時透過收集和回收近 50 萬個易開罐和鋁瓶，將環保副業變成了改變生活的成功故事，讓他賺到足以買房的錢。

這一切都源於保持當地社區清潔的小努力。戈登開始利用澳洲的容器押金計畫，從路邊、海灘和節慶收集廢棄的飲料容器，每件回收物品可獲得 10 澳分。數年來，他的奉獻與大量勞動累積約 4.6萬澳元，足以買下昆士蘭鄉村一間兩房住宅。

戈登接受《The Project》採訪時透露，他最大的單日收穫來自大型活動（尤其是音樂節）後的清理工作。

他的努力不僅僅是為了回報，更是愛地球。根據國際鋁業協會的數據，回收鋁罐比用原材料生產新鋁罐消耗的能源少 95%，每噸回收鋁可防止約 9 噸二氧化碳排放。

