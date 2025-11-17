醫材廠常廣12月上櫃 LAGIS品牌穿刺套管本土第一大

醫材廠常廣預計12月掛牌上櫃。圖左為常廣董事長陳政宏、右為總經理陳正雄。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕醫材廠常廣（6730）預計在12月中旬掛牌上櫃，常廣董事長陳政宏表示，常廣花了20年做自有品牌，透過品質支撐品牌，就是希望能成台灣之光，但營收有瓶頸，公司花了5億元新建的新廠預計年底前可拿到TFDA的認證，將承接部分代工訂單，擴大營收規模。

陳政宏說，常廣深耕微創手術器械領域多年，致力於研發、製造及行銷高品質醫療器械產品，自有品牌「LAGIS」系列產品已打入國際醫療體系，主力產品穿刺套管在台灣市場市占率近三成，穩居本土品牌第一名。近期備受矚目的單孔多通道套管組，更能透過單一傷口同時導入多種手術器械，適用於自然孔道手術（如經肛門或陰道），不僅讓體表幾乎無明顯傷口，還能大幅縮短病患恢復時間，並可完美搭配達文西機器手臂系統，提升手術效率。

常廣的帶電手術器械亦備受好評，雙極系列可同時完成凝血與切割，減少醫師更換器械的時間並降低組織熱傷害；單極系列則兼具高功率與優異性價比，廣泛應用於各類手術，滿足臨床多樣化需求。

陳政宏表示，常廣新廠產能是舊廠的三倍大，並導入自動化設備及倉儲，舊廠產能已滿，未來新廠將可接自動化或大量生產的產品，初期產能利用率約1/3，目標三年內慢慢把產能填滿，除了新增客戶外，常廣每年都有3、4項新品推出，目前自有品牌積極在東南亞攻城掠地，包括泰國、印尼、越南都有與客戶接觸，希望業績穩定成長，目標6年內回收新廠投資金額。

隨著微創手術需求的持續穩定成長，常廣年營收也從3億元一路攀升，去年達4.54億元，創下歷史次高；稅後淨利6824萬元，每股稅後盈餘（EPS）2.13元。今年前三季營收創下同期新高，達3.64億元，稅後淨利5310萬元，EPS達1.66元，近二年平均毛利率均維持47%以上之水準。

