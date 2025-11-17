台灣助友邦繁榮買爆咖啡 華府智庫狠揭「這國」棄台親中血淚斑斑

台灣挺友邦大買瓜國咖啡等農產品。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute，GTI），近日發布文章指出，瓜地馬拉不畏北京施壓，從與台灣保持關係中獲益。台灣更是情義相挺，助友邦經濟繁榮，還採購創紀錄的咖啡等，深化與台關係也改善瓜國與美國的關係。反觀宏都拉斯棄台轉投中國，以為中國商機更大慘被坑，還造成台灣的進口銳減，重創白蝦產業，超過1萬人失業。文章直言，許多人聲稱與台灣保持關係會錯失中國14億人的消費市場，這種說法根本站不住腳。

賴清德總統（左3）6月5日偕同副總統蕭美琴（右2）在總統府與瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（左2）進行雙邊會晤，兩國元首也共同簽署「半導體合作意向書」。（圖取自賴清德臉書）

台灣以晶片實力 助瓜國提升經濟

華府智庫「全球台灣研究中心」刊登牛津大學拉美研究博士候選人拉吉（Henry Large）所撰寫的一篇分析文章，探討瓜地馬拉深化與台灣的關係，從中所獲的正面效益。

文章指出，瓜地馬拉是目前仍與台灣維持正式外交關係的12個國家之一。儘管中國不斷挖台灣的邦交國。台灣仍然透過保持忠誠、積極和堅定的夥伴關係，並支持其盟友的政治和發展需求，維繫了與瓜地馬拉等國的外交關係。

這些國家也持續支持台灣，向世界展示台灣是一個主權、自治和合法的國家，並積極遊說，希望促成台灣參與多邊機構。

文章說，儘管中國不斷施壓，瓜國總統阿雷瓦洛仍然與台灣保持著深入的外交關係。透過這種方式，阿雷瓦洛獲得了來自台灣的關鍵經濟援助，並改善與華盛頓的關係。華盛頓正在加強提升台灣的國際外交地位。

北京報復瓜地馬拉親台，中國5月底禁止瓜地馬拉咖啡、夏威夷豆進口。示意圖。（彭博）

北京挖台灣牆角 經濟霸凌瓜國

近年來，北京為瓜地馬拉記者提供豪華的、費用全包的中國之行；許多記者此後在瓜地馬拉媒體上發表親中言論。自阿雷瓦洛政府於2024年1月上任以來，北京的行動有增無減。2024年5月，中國禁止瓜地馬拉咖啡、糖和夏威夷豆進入中國市場，這顯然施壓阿雷瓦洛，但是瓜國始終堅定挺台。

作為回報，台灣長期以來一直支持瓜國的經濟發展。2007年，除了協助公路翻新，也提供當地學生赴台就讀的獎學金。此後幾年，台灣多次派遣顧問團，協助瓜國發展農產品出口，雙邊貿易和投資也在成長。

今年6月，阿雷瓦洛訪問台期間，雙方的互利領域得到了充分展現。9月，台灣外交部承諾追加3200多萬美元用於拉丁美洲援助計畫。這些資金將用於基礎設施建設和專業培訓。鑑於川普第二個任期內取消美國國際開發署（USAID）的援助，該機構曾每年向瓜國提供數千萬美元的發展項目資金，台灣的經濟支持對瓜國的發展變得日益重要。

文章強調，瓜國與台灣的經濟關係遠不止發展援助。台灣是瓜國重要的貿易夥伴，也是其龐大且仍在成長的出口市場。自2005年簽署雙邊自由貿易協定（FTA）以來，瓜國對台出口在一年內增加了125%。

今年，台灣購買了72萬公斤瓜國咖啡，創紀錄，瓜國也因此成為台灣第4大咖啡供應國。對於人口僅1500萬的瓜國而言，這項成績實屬不易。該國在全球咖啡市場上與哥斯大黎加、哥倫比亞、巴西、衣索比亞、印尼等主要出口國競爭。

宏都拉斯與台灣斷交後，白蝦出口受創，造成上萬人失業。（示意圖，法新社）

宏國棄台親中 重創白蝦產業

文章說，儘管許多人聲稱與台灣保持關係會錯失中國14億消費市場的機遇，但這種說法在現實中站不住腳。例如，瓜地馬拉的鄰國宏都拉斯於2023年3月與台斷交，轉向中國，聲稱此舉將帶來更多來自北京的經濟機會。

然而，宏都拉斯自從決定與中國建交後的兩年裡，宏都拉斯的蝦類產業遭受重創，此前該產業近40%的出口產品透過優惠貿易措施銷往台灣，如今白蝦產業受創，已導致超過1萬名工人失業。

再看看瓜地馬拉，因為深化與台灣的關係，也改善瓜國與其最重要的政治和經濟夥伴-美國的關係。自2018年以來，美國兩大政黨的代表都表示反對中美洲國家拋棄台灣，親近中國。美國官員也明確表示希望與瓜地馬拉和其他仍支持台灣的國家，加強合作。

文章總結，瓜地馬拉的例子表明，選擇台灣而非中國，並不意味著會錯失經濟機會。相反，承認中華民國（台灣）的外交地位，可以讓一個國家同時受益於台灣的慷慨和華盛頓的支持。

