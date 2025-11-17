你也中招了嗎？千禧世代的「6項必需品」正悄悄侵蝕存款

外媒點名6項千禧世代認為是「必需品」，但可能損害財務的支出。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國理財網站《GOBankingRates》報導，千禧世代（一般略指在1980年代和1990年代出生的人）一直以願意花錢在非必需品上聞名，尤其與年長世代相比。他們對「必需品」的定義有自己的一套，甚至願意為了取得它們而負債。然而，經常花錢在這些新被定義為「必需品」的項目上，可能會對財務安全造成長期影響，以下是6項千禧世代認為是「必需品」，但可能損害財務的支出。

1.串流影音服務：37%的千禧世代認為Netflix、Hulu等串流影音服務是必需品。過去10年，這類服務快速增長，但價格也隨之上漲。2024年，《富比士》估計44%的消費者感受到串流服務費用上漲，近一半（49%）同時擁有至少3個訂閱，每個服務每月約10美元（約新台幣311元）或以上，長期累積下來支出可觀。

2.生鮮外送：千禧世代願意支付額外費用的非必需品之一是生鮮外送服務，如Instacart和Amazon。28%的千禧世代認為這是必需品。但便利性伴隨成本，除了運費和會員費外，許多生鮮外送平台還會提高商品單價。

3.保養與美妝：26%的千禧世代認為保養和美妝產品是必需品。社群媒體對這一世代的消費選擇影響甚大，有60%表示受其影響。

不只產品，20%的千禧世代還將美容護理服務（如美甲、臉部護理、美髮）視為必需品。相比之下，X世代與嬰兒潮世代認為服務是必需的比例，僅分別為11%和12%。

4.外食：24%的千禧世代認為外食是必需品，願意不顧財務狀況享受餐飲體驗。51%的人表示，他們寧願減少長期儲蓄，也不願放棄重要的生活體驗，例如外出用餐。

5.旅行：21%的千禧世代認為旅行是必需品，將其從傳統非必需品轉為生活必需。這一代人比前代更注重體驗，調查顯示，75%的千禧世代將體驗支出優先於物質消費。

6.外送餐飲：千禧世代也重視便利性，20%認為外送餐飲是必需品。與生鮮外送類似，UberEats、DoorDash等外送服務費用不低，長期累積同樣可能對財務造成壓力。

