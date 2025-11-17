勞保、提撥、就保3種年資傻傻分不清？勞工權益一文看懂

勞工在查詢自己的加保狀況時，常會看到「勞保年資」、「提撥年資」、「就業保險年資」等名詞，因而感到困惑：為什麼有這麼多種年資？（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工在查詢自己的加保狀況時，常會看到「勞保年資」、「提撥年資」、「就業保險年資」等名詞，因而感到困惑：為什麼有這麼多種年資？它們又分別影響哪些權益？以下逐一整理說明。

一、勞保年資

「勞保年資」指的是勞工在勞工保險中累積的全部加保期間，也是多數勞工最關心的年資，因為它直接影響未來的老年給付。

但需要注意的是，勞保年資並不分新制或舊制，所有加保期間都會合併計算。之所以會區分舊制與新制，是因為民國98年1月前的舊制勞保僅提供一次給付，沒有月領年金；而98年1月後的新制則新增了月領年金制度。

擁有舊制年資的人，在申請老年給付時可以選擇「一次領」或「月領」（擇一），不能舊制年資一次領、新制年資再月領。也就是說，選擇一次領時，全部勞保年資都會用來計算一次金；選擇月領時，全部年資也都會用來計算月退休金。

二、就業保險年資（就保年資）

許多人查詢時會看到「就業保險年資」，但不清楚用途。簡單來說，就業保險年資指的是你在有固定雇主的公司工作時，公司除了幫你加保勞保外，還會同時替你加保一項叫做「就業保險」的保險，而你在這段期間所累積的時間，就是就業保險年資。

需要注意的是，就業保險年資只有在公司投保時才會有；若是在職業工會加保，則不會產生就業保險年資。

就業保險年資最主要影響2項權益，即失業給付與育嬰留停津貼。其中，申請失業給付時，必須在最近3年內累積滿1年以上的就業保險年資，才符合申請資格。此外，一旦請領完失業給付，就業保險年資會歸零，需要重新累積。

三、提撥年資

「提撥年資」是指雇主提撥（公司加保時雇主每月提撥6%）以及你自願提繳的年資。這項年資與「勞保年資」和「就保年資」完全無關。

若過去你在職業工會加保，因沒有雇主，自然也就沒有提撥年資；除非你是自營職業者且有申請自提，才會有提撥年資。

提撥年資的用途主要在於請領勞工退休金，當提撥年資累積滿15年時，可選擇一次領或月領（只能擇一，無法更改）；若提撥年資未滿15年，則僅能選擇一次領。

