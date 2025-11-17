上櫃公司前3季獲利王 信驊奪冠且遠勝亞軍

根據櫃買中心統計，上櫃公司前3季近67%公司賺錢，其中獲利王信驊前三季每股稅後盈餘72.23元，遠超第二名鈊象的27.9元。圖為信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告整體上櫃公司第三季、前三季獲利表現。前三季整體上櫃公司稅前淨利2164億元、年減10%，主要是受匯率波動影響。根據統計，上櫃公司中獲利最高的是股王信驊（5274），前三季每股稅後盈餘（EPS）為72.23元，遠超過第二名的鈊象（3293），鈊象前三季EPS為27.9元，印能科技（7734）前三季的EPS則為26.59元，排上櫃公司第三名。

上櫃公司前三季EPS由高到低為信驊、鈊象、印能科技，第四名則為弘塑（3131）、前三季EPS為26.19元；第五名則為旺矽（6223），前三季EPS為23.65元；第六名為永彰（4523），前三季EPS為23.29元；第七名為精測（6510），前三季EPS為21.73元；第八名為新普（6121），前三季EPS為21.26元；第九名為寶雅（5904），前三季EPS為20.56元；第十名為聖暉（5536），前三季EPS為20.35元。

此外，前三季賺逾2個股本以上的上櫃公司共有10家，賺逾1個股本的公司則共有39家。其中有10家的產業類別為半導體族群，切入半導體或AI供應鏈的公司更多，反映產業需求暢旺。

反過來看，上櫃公司中虧損最多的則是神盾（6462）、前三季每股虧損11.33元，其次則是碩禾（3691）、前三季每股虧損8.15元，其三則為浩鼎（4174）、前三季每股虧6.21元。前三季虧損的上櫃公司共計有271家。

櫃買中心指出，上櫃公司前3季獲利年增的公司共計有369家、約佔整體的43％，獲利成長金額前三大之產業分別為生技醫療、光電業及數位雲端。

在EPS方面，經統計EPS超過10元之公司計有40家，5元以上、未達10元的公司計72家，2元以上、達5元之公司計169家，整體獲利上櫃公司共計576家、佔整體的67%，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

