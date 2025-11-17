芭樂票？說好年底前要買1200萬噸！中國只買33萬噸美國大豆

川習會後，中國允諾今年底以前購買1200萬噸美國大豆，迄今只買了33.2萬公噸。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕華府官員在10月底的美中元首「川習會」過後表示，中國已答應在今年底以前購買1200萬噸美國大豆，以及未來3年每年購買2500萬噸美國大豆。不過，川習會後迄今，中國只買了33.2萬噸，僅達承諾的2.76%。

CNBC報導，美國農業部上週五發布的一份報告顯示，自川普與中國國家主席習近平在韓國舉行峰會以來，中國僅購買了兩批美國大豆，從 10 月 2 日到 11 月 12 日共計 33.2 萬噸，遠低於白宮所說的中國答應在年底前購買的 1200 萬噸。

哈德遜研究所高級研究員索博利克d（Michael Sobolik）直言，北京對美國總統的承諾，歷來都有很短的有效期，習近平對川普關於購買大豆的承諾可能也是如此。」

索博利克補充說，中國很可能會「放慢大豆採購進度，以引誘川普政府進入冗長的談判」，從而讓川普政府暫時凍結對中國的競爭性措施。

豆類作物長期以來一直是美中貿易緊張局勢的政治爆發點。今年早些時候，北京在新一季收割季開始時抵制美國大豆，以此向美國農民施壓。

白宮上個月表示，北京方面也同意根據一項全面的雙邊協議， 在未來三年內每年購買 2500 萬噸大豆，儘管這將低於中國去年購買的2680 萬噸。

但中國對這項承諾一直保持沉默。除了暫停對部分美國農產品進口加徵報復性關稅外，北京方面並未公開確認這些目標，追蹤中國進口流向的分析人士也表示，中國近期的進口需求依然疲軟。

值得注意的是，中國的大豆庫存標高。路透引述卓越中國資訊公司的數據顯示，截至11月7日，中國港口大豆庫存達到創紀錄的1030萬噸，比去年同期增加360萬噸。大豆加工業者的庫存為750萬噸，也是自2017年以來最高水準。

StoneX首席大宗商品經濟學家蘇德曼在11月11日的一份報告中寫道，幾乎沒有跡象表明中國中國國有糧食商，正在參與一項在今年年底前購買1200萬噸大豆的計劃，更不用說在2026年再購買2500萬噸了。

報導稱，北京利用大豆作為貿易爭端的籌碼，打壓構成川普和共和黨關鍵投票集團的美國農民，這並非新鮮事。

