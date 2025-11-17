錢是這樣累積的！富人6大理財策略 讓資產悄悄翻倍

富人之所以能維持富裕，關鍵在於嚴謹的理財與儲蓄習慣，示意圖。（情境照）

〔即時新聞／綜合報導〕專家指出，富人之所以能維持富裕，關鍵在於嚴謹的理財與儲蓄習慣。除了善用複利效應，他們在日常消費、資產管理與長期規劃上也都相當謹慎，透過策略性稅務規劃、自動化儲蓄及精明消費，累積財富同時兼顧生活品質。

《Go Banking Rates》報導，金融專家穆勒（Shirley Mueller）指出，富人之所以能維持富裕，關鍵在於對理財與儲蓄的高度紀律。她表示，許多富人善用複利效應，優先投資稅務優惠的帳戶，如個人退休金帳戶（IRA）、退休金計劃401（k）及健康儲蓄帳戶（HSA），以最大化投資收益並降低稅務負擔。

穆勒進一步指出，富人在日常消費與資產管理上也相當謹慎。他們擅長談判，無論購買房產或高價商品都力求取得最大價值；同時善用信用卡與會員回饋計畫，抵消支出卻不犧牲生活品質。此外，他們注重資產維護，包括房屋、車輛及投資物業，透過定期保養與檢查，避免高額維修費用，並持續檢視預算、投資組合及保險規劃，確保資產運作最佳化。

FinlyWealth創辦人沙赫納扎里（Kevin Shahnazari）表示，富人也會運用策略性稅務規劃與自動化儲蓄來強化理財紀律。他們與財務顧問合作，善用延後稅務帳戶及扣抵，並透過自動轉帳將部分收入投入儲蓄或投資帳戶，培養長期投資習慣。同時，他們注重生活品質，選擇高品質商品或體驗式消費，秉持「重質不重量」理念，在享受生活的同時也能有效累積財富，打造可持續的理財策略。

