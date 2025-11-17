中國掐喉不放 釔價格狂飆4400％恐衝擊半導體業

中國持續對釔實施出口管制。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕儘管美國總統川普與中國國家主席習近平上月達成貿易休兵協議，但中國對稀土元素釔（Yttrium）的出口管制，致使該元素的全球供應暴跌，引發釔供應短缺、價格飆漲疑慮，恐衝擊航太、能源與半導體的生產。

路透報導，釔是引擎中特殊合金以及耐高溫塗層的成分來源，今年4月中國對釔及其他6種稀土元素實施出口管制，以報復美國加徵的關稅。而當時的管制措施在川習會後仍未解除。

中國9月底的海關數據顯示，4月之後，中國完全停止對美出口釔，而對其他國家的出口銳減約30%。一名釔交易商說，相關供應不太可能流向美國，因為企業或交易商憂心遭中國報復。

報導說，4名稀土交易商與大宗商品資訊公司阿格斯（Argus）的金屬價格分析師薩克拉瓦拉（Ellie Saklatvala）表示，中國的管制要求出口商須取得北京許可，這使得釔難以從中國輸出。薩克拉瓦拉說，迄今中國僅批准少量許可，且釔的交付仍長時間延宕。

她說，「毫無疑問，中國的出口管制已引發一場持續數月的釔爭奪戰」。阿格斯數據顯示，用於生產隔熱塗層的氧化釔歐洲價格自1月以來已飆漲4400%至每公斤270美元。一名供應商也透露，其庫存已從200噸降至5噸。另一位貿易商則表示，他們已經斷貨。

美國航太工業協會（AIA）指出，釔對全球最先進噴射引擎至關重要，正與華府合作，擴大本土供應。該協會副主席哈德維克（Dak Hardwick）說，「目前，我們的供應鏈嚴重依賴中國進口，這使短缺加劇、價格狂飆」。

兩名業界消息來源表示，因為釔被用於保護塗層與絕緣體，因此半導體業對該短缺也憂心忡忡， 一名業者形容，問題嚴重性以10分為滿分，現已達9分的程度。

大湖半導體公司（Great Lakes Semiconductor）執行長塞斯頓（Richard Thurston）表示，儘管釔的短缺不太可能立即導致停產，但將延長生產週期、增加成本並降低設備效率，。他補充，對於大型生產商而言，問題可能更加嚴重，「短缺將日益成為一個真正的瓶頸」。

