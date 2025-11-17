友通啟動台灣產能擴充 鎖定邊緣運算長期發展

友通宣布啟動台灣產能擴充計畫，強化全球製造韌性與在地交付能力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕嵌入式主機板與工業電腦廠友通資訊（2397）今日舉行法人說明會，宣布啟動台灣產能擴充計畫，強化全球製造韌性與在地交付能力。總經理田芝穎表示，面對全球供應鏈挑戰與智慧物聯網（AIoT）市場的快速成長，友通結合集團資源與國際製造夥伴，打造高彈性與高效率的供應鏈網絡，支撐智慧製造與邊緣運算等關鍵應用的長期發展。

友通認為，今年前三季營運表現維持穩健，合併營業利益5.68億元、年增 50%；稅後淨利3.85億元、年增50%；歸屬母公司業主淨利2.83億元、年增 30%，每股稅後純益（EPS）2.48元，較去年同期成長31%。公司持續優化產品組合與營運體質，強化整體獲利結構，並將審慎應對後續市場變化與需求波動。

田芝穎指出，隨著人工智慧與邊緣運算應用快速普及，市場對高可靠度與強固設計產品的需求持續上升。友通延續年初以來的整合投入，攜手集團資源與國際夥伴，聚焦智慧製造、醫療、交通及防禦型科技等關鍵垂直市場，並以AI平台與模組化架構為核心，加速工業應用的智慧化升級。在各事業體營運推進下，友通三大核心事業穩健成長，持續驅動公司整體營運動能。

嵌入式事業方面，友通深耕強固型與模組化產品領域，旗下強固型AI邊緣運算電腦取得台灣精品獎，體現公司在強固型工業電腦領域的技術領先與品牌價值。網路安全業務第三季營收較前期小幅調整，反映歐美市場因前期關稅議題提前備貨後的回歸正常節奏，公司持續透過產品組合與新應用布局，確保持續成長動能。自動化事業將持續耕耘半導體產業需求，深化包裝堆棧整合方案，並推動機器視覺與檢量測應用落地。

田芝穎強調，工業電腦已成為推動全球數位化與智慧化的關鍵基石，面對智慧物聯網市場的長期成長趨勢，友通將持續強化供應鏈韌性與在地化能量，結合集團資源與全球製造據點優勢，為未來跨區域布局奠定穩固基礎。

