機會無所不在！14個年薪超過200萬元職業不怕被AI取代

Resume Now最近一項研究列出14個成長潛力巨大、且相對不易受到人工智慧影響的領域職業。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）正迅速重塑現代勞動市場！這項技術使許多公司能夠處理大量工作，而這些工作如果由人類完成，則需要數小時甚至更長時間。可以理解的是，這種現狀讓許多人對近期的就業前景感到擔憂。

根據《今日美國》報導，那些不需要專業技能的職位更容易受到人工智慧的影響而失業。Resume Now最近的一項研究則列出了14個成長潛力巨大、且相對不易受到人工智慧影響的領域職業。

請繼續往下閱讀...

對於希望避免因人工智慧而失業的人來說，多元化至關重要。獲得第一手經驗和在工作中勇於創新是實現多元化的關鍵。獲得認證並努力在多個領域累積專業知識有助於實現職業多元化，尤其當這能讓你成為所在領域的創新者時。

這些職業的中位數年薪均超過6萬美元，崗位創新評分達到78分或更高，增長率高於平均水平，崗位總數至少有1萬6000個，並且需要人工智慧無法模仿的人類創造力。

以下是14個高成長、年薪超過6萬美元（約台幣190萬元）且人工智慧無法取代的職業。

1. 高等教育傳播學教師

創新得分：90

薪資中位數：7萬9910美元

2. 生物化學家和生物物理學家

創新得分：88

薪資中位數：10萬3650美元

3. 廚師和主廚

創新得分：88

薪資中位數：6萬0990美元

4. 電影與影片剪輯師

創新得分：87

薪資中位數：7萬0570美元

5. 職能治療助理

創新得分：84

薪資中位數：6萬6050美元

6. 藝術總監

創新得分：84

薪資中位數：11萬1040美元

7. 數學家

創新得分：82

薪資中位數：10萬4350美元

8. 運籌學分析師

創新得分：82

薪資中位數：9萬1290美元

9. 復健治療師

創新得分：82

薪資中位數：6萬0280美元

10. 化學工程師

創新得分：80

薪資中位數：12萬1860美元

11. 景觀設計師

創新得分：80

薪資中位數：7萬9660美元

12. 天文學家

創新得分：79

薪資中位數：16萬6290美元

13. 市場經理

創新得分：79

薪資中位數：15萬9660美元

4. 時裝設計師

創新得分：78

薪資中位數：8萬0690美元

Resume Now的職業專家基斯‧史賓塞表示，「人工智慧可以簡化很多工作，但它無法複製原創性」； 如今最具韌性的工作是那些以創造力、直覺和人際交往為核心的工作。並非所有高分職業都符合人們的預期。廚師、康復治療師和職業治療助理在創新指數上的排名實際上超過了時裝設計師。這有力地提醒我們，創造力並非僅限於工作室或初創公司。它在廚房、教室和護理中心也能蓬勃發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法