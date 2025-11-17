日創業簽證門檻飆升6倍！專家曝中國人的「日本夢」碎了

日本創業簽證門檻提高6倍，專家說，中國「日本夢」突然破滅，令中國人感到震驚。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本出入國在留管理廳自10月16日起，提高外國人在日本創業所需的在留資格的門檻，從原本要在日本投資500萬日圓（約台幣100萬）以上，大幅提高至3000萬日圓（600萬）以上。日版《新聞周刊》（Newsweek Japan）專欄作家トウガラシ直言，中國「日本夢」突然破滅，令中國人感到震驚。之前中國人只要投資500萬日圓，註冊一家公司，租一間辦公室（甚至一張辦公桌），「然後帶著全家來日本」，就可享受清潔安全的社會環境、完善的醫療體系和免費的公共教育，現在門檻大幅提高了。

文章說，當中國國家主席習近平呼籲全體中國公民實現「中國夢」時，中國的中產階級和富裕階層，卻在實現他們自己的「日本夢」。日本政府設立了「企業經理簽證」制度，旨在吸引海外投資和創業人才，振興經濟。申請該簽證所需的資金僅500萬日圓。即使沒有管理經驗、不會日語、也不需要僱用日本員工，也能獲得在留資格。

文章直指，中國人憑藉著與生俱來的小聰明，早已掌握這套體系。只要投資500萬日圓，註冊一家公司，租一間辦公室（甚至一張辦公桌），「然後帶著全家來日本」。清潔安全的社會環境、完善的醫療體系和免費的公共教育，這就是中國人逃離PM2.5污染、過度競爭和不穩定的政府政策後所追求的「日本夢」。

文章指出，「花500萬日圓就能移居日本！」這樣的標語在中國網路上隨處可見。根據日本出入國在留管理廳的統計，截至2024年底，持有「經營管理簽證」的外國人共有4萬1615人，其中中國人佔2萬1740人，約佔52%。

當然，也有一些人真心想創業，但實際上，很多都是所謂的「空殼公司」。移民官員上門檢查時，辦公室大門緊閉，空無一人。據悉，大阪市曾有5棟老舊樓宇和公寓裡註冊了677家中國公司。另一種常見的手法是，申請人先向朋友或中間人借款500萬日圓，然後用銀行存款證明偽造資金證明，使人誤以為他們有這筆錢。

針對這種情況，日本政府於 10 月收緊相關制度，將最低創業資本要求提高到 3000 萬日，要求申請人至少有三年企業管理經驗（或學位），日語能力考試達到 N2 級，並要求至少僱用一名全職員工，該員工必須是日本人或具有永久或長期居留身份。

文章總結，「日本夢」的突然破滅令中國人民感到震驚。在中國社會，善於周旋被視為生存之道，中國人往往低估了日本。然而，在日本，漏洞可能瞬間消失，一瞬間，一個人就可能墜入深淵。

