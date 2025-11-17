忘了一夜致富吧！5件幫助中產階級累積財富的方法

雖然不可能一夜致富，但卻可以採取一些理財策略來幫助我們實現目標。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕如果拿著中產階級的薪水，並且積極想要增加財富，許多人可能會發現自己不知該如何著手。雖然不可能一夜致富，但卻可以採取一些理財策略來幫助我們實現目標。外媒Gobankingrates報導，如果你屬於中產階級，以下是一些有助於累積財富的優質投資選擇。

1. 金融知識課程與輔導

Paradigm Asset Management執行長法蘭西斯（James Francis）表示，中產階級家庭最有價值的消費之一就是金融教育，無論是透過書籍、線上課程或與理財教練合作。了解如何制定預算、投資和利用稅收優惠，可以創造長期的財務安全。

法蘭西斯解釋說：即使是投資200美元參加合適的課程，也能透過教授避免債務、最大化退休帳戶和創造被動收入的策略，帶來終身回報。

2. 部分產權房地產投資

擁有房地產一直是積累財富的重要途徑，但對許多人來說，購房成本太高。現在，中產階級投資者可以通過Fundrise或Roofstock等產權分割平台購買房地產，這些平台允許他們以低至100美元的價格投資出租房產。

法蘭西斯表示，這可以讓投資者在無需克服傳統房地產投資障礙的情況下，獲得房地產增值和被動收入。

3. 直接指數化投資，實現個人化投資

法蘭西斯表示，中產階級投資人現在除了選擇收費高昂的共同基金外，還可以選擇購買「直接指數投資」組合。這樣一來，投資人可以擁有追蹤特定指數的客製化股票組合，同時還能節省稅款，甚至符合個人價值觀。

「直接指數化投資」指的是，由一個指數的成份證券做為起點，然後依個人的投資偏好，選出特定股票，組成投資組合。 譬如一個美國投資人想依個人的某些原則投入美國股市。 於是他就找投資顧問或資產管理者，要求以美國全市場指數做為基礎，然後開始進行個人化調整。

「這種策略過去只適用於超級富豪，但現在像Wealthfront 和Vanguard Personalized Indexing這樣的平台讓這種策略變得更加容易獲得」，法蘭西斯說。

4. 提升收入的認證與技能培訓

法蘭西斯說：「最明智的投資之一不僅僅是股票或房地產，而是投資自己。」

他指出，中產階級專業人士可以通過PMP等高價值認證、程式設計訓練營，甚至是人工智慧和網路安全培訓，顯著提升自身的收入能力。他表示，「這些技能可以帶來相當可觀的薪資成長，每年增加1萬美元，有時甚至5萬美元。隨著時間的推移，這些收入積累起來，對積累真正的財富至關重要。」

5. 小型企業或副業的啟動成本

法蘭西斯說： 獲得合適的工具、軟體，甚至只是一些基本的庫存來開展副業，都可能徹底改變你積累財富的方式。

無論是用Shopify建立一個小型網上商店，還是投資參加一個可靠的商業課程，又或是為一項高需求服務購置合適的設備，這些小而精明的購買都可以帶來額外的收入。

有了這筆額外的現金流，生活會比僅僅依靠工資大得多。這些只是幫助中產階級家庭逐步積累財富的一些明智之舉。

