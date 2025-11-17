6旬夫妻「砸光退休金」搬到鄉下養老 僅半年慘被現實狠狠痛擊

許多人夢想著退休後搬到鄉下過著悠閒的生活，然而，現實往往與想像的有很大不同。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人夢想著退休後搬到鄉下過著悠閒的生活，然而，如果僅根據簡單的想像就決定搬家，往往會發現自己面臨意想不到的「誤判」。日本一名男子在60歲時正式退休，領到約2200萬日圓（約新台幣443萬元）的退休金，他和妻子洋子從都市搬到鄉下，然而，結果短短半年就被現實狠狠痛擊，甚至讓來訪的友人也驚訝不已。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，鈴木誠（化名）曾任職於一家大型製造商，60歲時退休時領到約2200萬日圓的退休金，他和妻子洋子（化名）多年以來的夢想，就是一起移居到鄉下生活，終於在退休後付諸實行。

他們賣掉東京的公寓，搬到山景秀麗的北關東小鎮，購買了一戶中古獨立住宅。房價、固定資產税確實比東京低得多，夫妻一度認為計畫順利。但搬遷後不久，他們逐漸發現了一些「真實差距」。

他們發現，真正的生活成本並未如預期下降，最明顯的衝擊，最大的誤算是「汽車」。在東京，他們住在車站附近的公寓，不用自家車，偶爾租車即可，然而移居後，當地最靠近的超市車程要20分鐘，醫院更遠，公車班次稀少，使他們不得不購入兩台車，一台普通車、一台輕型車。

除了買車費用、保險、稅金、車檢費，再加上每天的油費，讓生活成本大幅上升。鈴木嘆言「在東京根本不需要養車，現在成了最大支出。」

出乎意料的是電費和瓦斯費。移居地使用桶裝瓦斯，價格向來高於都市瓦斯，加上當地冬季寒冷、住宅保暖性不佳，使得煤油暖房費飆升。某些月份的水電瓦斯費甚至比在東京時高出近5成。

另外，許多人想像地方農產品更便宜，的確農家賣的蔬菜鮮而便宜，但品項有限。肉、魚、日用品仍需開車到大型超市採買。鈴木計算後坦言「加上車程與油費，整體生活費和東京其實差不多。」

最近老友佐藤（60歲，化名）前來探訪，本以為鈴木夫婦正在享受「退休悠閒生活」。得知真實開銷後，他驚呼「房子便宜沒錯，但若需要兩台車、瓦斯又貴，這也太辛苦了。」夫妻也坦承，部分退休金已因買車和房屋修繕快速縮水，讓未來多少帶來不安。

