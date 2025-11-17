國內自動化科技先驅、盟立獨立董事徐佳銘逝世，享壽86歲。（取自建國科技大學）

〔記者洪友芳／新竹報導〕盟立（2464）今（17）日公告獨立董事徐佳銘逝世，遺缺待補選。徐佳銘於今年5月獲選被盟立的獨立董事，任期原本至2028年5月25日，但盟立今早接獲徐的家屬通知他安詳逝世消息，公告遺缺待補選。

徐佳銘享壽86歲，德國柏林工業大學機械學院機械工程學系工程博士的他，曾任逢甲大學工業工程研究所所長與自動控制工程研究所所長、行政院生產自動化指導小組執行秘書、工研院機械工業研究所所長、經濟部生產自動化執行小組執行秘書、新典自動化股份有限公司董事長、元智大學自動化科技中心主任、行政院國家太空計畫室主任、大明機械股份有限公司總工程師、國科會太空計畫室發展規劃小組執行秘書、建國科技大學校長。

建國科技大學於2天前公開對他的追思文，指出徐佳銘被譽為「國內自動化科技第一人」，更是將這項核心技術引進並奠定我國產業基礎的先驅與領航者。早在民國70年代，他便擔任「行政院生產自動化指導小組」執行秘書，並主導工研院機械研究所長達9年，親手擘劃臺灣自動化技術發展的宏偉藍圖。他除了在自動化領域的卓越成就，更是我國太空科技的關鍵推手，曾擔任國家太空計畫室主任，負責中華衛星計畫的規劃與執行，是臺灣第一顆人造衛星《華衛一號》得以發射升空的重要催生者，從衛星整測廠房到地面追蹤站的建置，都凝聚著他的心血與遠見。

在學術與研究領域，徐佳銘曾是逢甲大學工業工程系及自動控制系的系主任，自動控制研究所所長。對於建國科技大學，他不僅曾任工程學院院長，更是帶領學校改制為科技大學的關鍵推手，他為學校的發展擘劃方向，大幅提升建國科技大學在技職教育領域的地位。他常對年輕人的勉勵：「驚驚（閩南語，意指害怕）不會得獎，年輕人要有自信、百分百努力，膽識要夠，一定會有成功的時候」，建國科技大學視這份自信、努力與膽識，是他留給學校最珍貴的精神遺產。

