不工作卻年賺1200萬 ! 68歲「富爸爸」的人生模式 兒子完全承襲了

為什麼爸爸不工作也超有錢？兒子揭開6000 萬日圓年收的真相。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕父母的工作方式以及他們與家人的互動方式，都會對孩子未來的工作方式和家庭觀念產生重大影響。日媒報導，一名68歲大輔先生靠著不動產收入與投資報酬，年收超過6000萬日圓（約新台幣1209萬元），甚至一生無需靠退休金生活。

而這位男性的孩子、現今40歲的佐竹，其成長背景、價值觀與現在的職涯選擇，也深受這位「幾乎不工作卻超會賺錢的父親」影響。除了廣告收入，還承接社群經營的顧問案，年營收在300-400萬日圓（約新台幣60-80萬元）之間，夫妻合計年收入約600萬日圓（約新台幣120萬元）。

請繼續往下閱讀...

據報導，住在東京郊區的佐竹指出「我父親從小幾乎就沒工作過」，平常靠著不動產收入與法人報酬，年收超過6000萬日圓，退休後也沒有經濟困擾。

日媒指出，大輔先生在年輕時原本是大企業的忙碌業務員，幾乎不在家。後來他突然意識「這樣下去，孩子的記憶裡根本不會有我」。於是，他在30歲左右開始投資房地產，並逐步買下物件，在30多歲辭去公司工作，成為真正的「自由人」。

佐竹在小學放學回家，家裡永遠有父親在門口說「歡迎回來」。父子倆一起寫作業、去公園丟球，甚至平日來一趟小旅行。在他的印象裡，父親是「一直在家的人」、而非上班族，這些畫面深深刻進他的心裡，形塑了他「想陪著孩子長大」的人生觀。

而大輔先生的收入模式，也影響了佐竹的工作選擇。現今，他成為一名網紅，以極少的成本維持與過去上班時相近的收入，除了廣告收入，同時經營社群網站（Social Network Site），粉絲超過5萬人，內容深受育兒族與獨居族喜愛。他稱，對於目前的工作方式感到滿意，這讓他有時間陪伴家人，並做自己想做的工作。

但對妻子結衣來說，這份自由夾帶不安與擔憂，認為家庭年收入600多萬日圓，扣除孩子的教育與未來的退休開銷，其實經濟壓力並不小。因此，有時她忍不住問：「你不打算回公司嗎」?但先生總說：「現在剛剛好啊」。

結衣心裡明白，即使先生什麼都不說，但她仍感覺到，先生對於賺錢並不擔憂，關鍵就是有一層「保險」、來自父親的龐大資產，所以不需要努力賺錢。她憂心，或許這種「放縱」，正是對現狀感到滿意的根源。

專家指出，自由工作並非不可行，但必須要有計畫：了解家庭需要多少教育費、多少退休金，逐步評估收入是否足夠。若不足，增加業務量、接單或兼職都能補強。重點不在於「賺很多」，而是「知道自己與家人能安心到什麼程度」。

倘若指望父母的資產繼承，並不是穩健的生活方式。畢竟孩子在生長過程會受到父母的生活態度影響，「父母的工作方式」既可以是理想的例子，也可以是反面的例子。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法