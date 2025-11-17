船名都在「丸」什麼？日本船舶秘密曝 你可能第1次聽到

許多日本人對商船的命名，習慣加上「丸」字。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕與汽車一樣，船舶也需要牌照，國際上所有的船舶都會被賦予一個共通且終生不變的識別碼「IMO 船舶識別號」，但有趣的是，日本商船的名字末尾會加上「丸」字，常見到的名字包括「冰川丸」或「日本丸」，這在日本文化裡到底代表甚麼意思?

日媒指出，日本商業船舶經常在船名最後加上「丸」字，最早出現在1187年文獻所提及「坂東丸」。目前已知第一艘以此慣例命名的日本船舶，是豐臣秀吉於16世紀時期為其艦隊建造的旗艦「日本丸」（にっぽんまる）。

日本古代人將商船視為重要物品（如人名或寵物）的愛稱，以及源自古老的「丸」字有「城郭」或「便器」等含義，被認為具有避邪的作用。儘管日本在2001年《船舶法》廢止了強制規定，但至今依然有許多日本商船遵循此慣例命名。

據報導，「IMO 船舶識別號」由 IMO加上 7 位數字組成的編號，是船的終身代號，即便船名、國籍、甚至所有者怎麼變，這組數字始終不會換。靠著它，各國得以追蹤船舶的整個生命歷程，同時防止詐欺、污染與非法航行。

除了全球通用的IMO編號外，日本還擁有自己的船舶管理系統。具體而言，總噸位20噸及以上的日本船舶均依照《船舶法》進行管理，該法類似於人類的戶籍制度。

據了解，船東業者要先到法務局辦登記，再到地方運輸局完成「註冊」。前者負責公告所有權、抵押權等「財產關係」，後者則是管理船籍、航行資格等行政事項。完成註冊後，官方會建立「船舶原簿」，相當於船的戶籍謄本，並提供國籍證書。

至於未滿20噸的小型船舶，像是休閒船艇等，則由 JCI（日本小型船舶檢査機構）進行統一管理，發放船舶號碼與貼紙，讓船籍與檢驗一目了然。

專家指出，在日本，船不只需要編號，也必須有名字。20 噸以上的船要在船首兩側與船尾標示名稱，小型船若從事國際航行也一樣要掛名。至於名字基本上自由命名，但符號有限制，並須清楚標在規定位置。

