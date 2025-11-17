中國番茄醬遭義大利抵制！出口暴跌堆積如山

中國為全球最大的番茄醬生產國。示意圖。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國為全球最大的番茄醬生產國，如今正面臨日益嚴峻的商業困境，今年中國對最大買家義大利的番茄醬出口大幅下滑，大量番茄醬滯銷在冷庫中貶值，也因此被諷刺為「番茄醬山」，而義大利業界則稱「這是一場重要的勝利」。

中國對最大買家義大利的番茄醬出口大幅下滑。示意圖。（彭博社資料照）

英媒《金融時報》及《歐洲商業雜誌》報導，中國憑藉新疆和甘肅的工業化規模種植，以低成本大規模生產番茄醬，近年來主導全球番茄醬市場。雖然義大利以番茄料理聞名，卻一直依賴這些進口產品來支撐其罐頭產業，將中國產的濃縮番茄醬與義大利生產的番茄混合，供應歐洲各地的超市，不過現在這種平衡已被打破。

受到消費者抵制、監管審查及產業經濟變化等多項因素影響，義大利從中國進口的番茄醬數量急劇下降。一名義大利經銷商表示：「人們的態度已經發生明顯變化，餐廳和消費者對產品的來源提出更嚴格的要求，零售商也不希望自己的貨架上出現任何爭議。」

《金融時報》引用追蹤全球加工產業及貿易的《番茄新聞》（Tomoto News）統計，2025年第三季中國番茄醬出口總量年減9%，對西歐國家銷售量下降67%，義大利的採購量則大降76%。中國目前的番茄醬庫存高達60萬至70萬噸，相當於約6個月的出口量。

中國海關數據則顯示，2025年前9個月，中國對義大利的加工番茄出口額從去年同期的7500多萬美元，暴跌至不到1300萬美元。

