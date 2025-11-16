「零里程」中古車歪風吹向海外 北京加強監管嚴防負面衝擊

中國汽車業競爭激烈，經銷商為增加銷售管道，將大量已完成車輛掛牌手續，但里程數為零的新車轉為中古車銷往海外。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國汽車業競爭激烈，卻因產能過剩，國內需求疲弱而滯銷，經銷商為增加銷售管道，將大量已完成車輛掛牌手續，但里程數為零的新車轉為中古車銷往海外。業內人士批評，此舉恐對中國汽車業造成多重負面影響。中國商務部日前發出通知，將對中古車出口實施更嚴格的監管，嚴厲打擊將新車虛假申報為中古車的行為。

香港《南華早報》報導，中國商務部的通知指出，自2026年1月1日起，車輛在登記掛牌後180天內申請出口批准時，須提交與售後維修服務的相關資訊。通知還稱，地方商務機關也將加強出口許可證發放，以及對出口商合規情況的監督。

新規旨在限制所謂「零里程」中古車的出口，有汽車製造商批評這種做法扭曲了市場。長安汽車董事長朱華榮在今年6月的1場行業論壇上批評，「零里程」中古車出口的行為，不僅嚴重損害了中國品牌在國際市場的形象，還造成了海外市場的價格混亂。

中國在2019年允許中古車出口後，就吹起這種「零里程」中古車的歪風，並隨著中國電動車製造業的發展而盛行。寧波的1名汽車出口商表示，這些「零里程」中古車在海外市場，包括中亞、俄羅斯、中東和非洲，越來越受歡迎，並說「零里程」中古車通常售價較低，卻不保證提供售後服務。

根據中國汽車流通協會的數據，2019年中國中古車出口數量為3036輛，隨後逐年增加，2024年暴增至43.6萬輛，其中約90%是「零里程」中古車。

中國汽車經銷商協會（CADCC）14日在微博發文稱，收緊的監管規定符合產業預期，並給予出口商1個月的寬限期，呼籲出口商遵守規定，以確保產業長期發展。

分析指出，「零里程」中古車的出口模式短期內雖有助於去庫存，長期而言將對中國汽車業構成多重負面影響，包括價格戰惡化和品質危機，可能導致汽車製造商不惜一切代價追求銷量，而影響產品品質和市場秩序，甚至引發信任危機。

中國汽車自媒體「汽車預言家」發文指出，「零里程」中古車在形式上已滿足登記掛牌的條件，既可規避新車出口所需的高認證門檻，又能享受高達13%的出口退稅，因此成為不少出口商的套利方法。

