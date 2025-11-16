太意外！2025最過勞國家竟是「它」 每週逾54工時比台灣更血汗

統計顯示，不丹每週工時超過54小時。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《視覺資本》（Visual Capitalist）根據《世界人口評論》統計出各國對正規和非正規勞動部門，平均每週工作時間的估計數據，繪製2025年全球工時最高的國家榜單，第一名竟是曾被譽為幸福國度的不丹，每週工時54.5小時，超血汗。台灣也被外界稱為過勞之島，《視覺資本》的數據則顯示，台灣每週工時為39.1小時，排第61名，這數據跟台灣人的感受差很大。

《視覺資本》根據 2025 年每週典型工作小時數，對 150 多個國家/地區進行了排名。雖然全球平均勞動時間徘徊在每週 38.7 小時左右，但勞動時間最辛苦的國家和最輕鬆的國家之間的差距接近 30 小時。

報導說，不丹的工作時間位居世界第一，員工平均每週工作54.5小時，許多南亞和東南亞經濟體也名列前茅。排在不丹之後的國家是蘇丹，每週工時50.8小時；第三名為賴索托，每週工時50.2小時。

第4名至第10名依序為，剛果共和國（48.7小時）、阿拉伯聯合大公國（48.4小時）、聖多美普林西比（48.2小時）、約旦（47.8小時），賴比瑞亞與巴基斯坦都是47.5小時，並列第8；卡達46.8小時，排名第9；黎巴嫩以46.4小時，排第10。

至於台灣每週工時為39.1小時，高於韓國的36.8小時、日本的31小時；低於新加坡的44.6小時。

不過，勞團曾質疑台灣勞工工時過長，勞動部今年3月曾解釋，一般比較「年總工時」，是「平均每人每年總工時」，包含「全時」及「部分工時」就業者，但鄰近國家部分工時勞工占比較高，韓國16.1%、日本24.8%、新加坡10.6%，我國僅占3％至4%，導致我國每人平均年總工時會比較高。

勞動部說，若僅比較「全時」就業者，我國112年的每週經常工時為41.5小時，比韓國的43.8小時、日本的42.9小時、新加坡的44.5小時都來得低。

