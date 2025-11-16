台積電上榜！外媒點名「3檔頂尖股」年底前最值得上車

《The Motley Fool》名年底前值得買進的3檔頂尖股票，台積電上榜。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，今年股市持續由人工智慧（AI）相關公司引領，隨著年底將至，投資人仍應把目光放在AI基礎建設相關企業，這些公司在明年具備強大成長動能，報導點名年底前值得買進的3檔頂尖股票。

1.輝達（NVIDIA）

在AI基礎建設領域，沒有任何公司比輝達更具優勢。該公司掌握超過90%的GPU市占率，其圖形處理器已成為全球AI伺服器的核心。輝達過去2年的成長驚人，其資料中心營收在2年間暴增近4倍。隨著AI支出持續飆升，輝達的銷售有望持續走高。

更重要的是，輝達並不只是硬體公司。幾乎所有早期AI程式碼都建立在其CUDA平台上，使客戶轉換成本極高；專有的NVLink網路架構更讓其晶片能像單一大型處理器運作，使客戶難以混搭其他品牌晶片。即使競爭加劇，輝達仍將在可見的未來繼續稱霸AI基礎建設，是明年必備的核心持股。

2.博通（Broadcom）

博通已成為AI基礎建設的重要參與者。在大客戶尋求降低對輝達依賴之際，許多大型雲端服務商轉向博通，與其合作開發AI專用的客製化ASIC晶片。ASIC雖然不像GPU那樣靈活，但更省電、效率更高，能針對特定AI任務（如推論）達到最大效能。博通協助Google開發其高性能 TPU（Tensor Processing Unit），也因此吸引其他科技巨頭委託開發客製化晶片。

博通表示，其進展最快的三大客戶（推測為 Alphabet、Meta、字節跳動）對應的市場規模，到了2027會達到600至900億美元，幾乎等於公司今年預估營收的整整一倍以上。此外，第四位客戶（可能是蘋果）也向博通下了100億美元的明年訂單；更與OpenAI簽署合作協議，未來每年可帶來1億美元商機。此等成長動能，使博通成為2026年前值得持有的強勢股。

3.台積電（TSMC）

隨著GPU與AI ASIC需求全面升溫，台積電在未來幾年處於絕佳位置。雖然輝達、博通等公司負責晶片設計，但負責製造高階晶片的，往往是台積電。

先進製程需要高良率與複雜技術，極難複製。憑藉規模與技術領先，台積電已成為全球無可撼動的高階晶片製造龍頭。競爭者三星與英特爾皆面臨技術與良率挑戰，使台積電更具優勢，也賦予其強大的定價能力。

台積電預估，未來五年AI晶片需求將以年複合成長率約40%的速度暴增。量的成長與價格提升結合，將為台積電帶來強勁追風，使其成為直至2026年都值得持有的核心股票。

