台積電產能滿載排不到 韓媒爆中企跑去找三星下2奈米訂單

韓媒指出，三星接到中國微比特（MicroBT）和嘉楠科技（Canaan）2奈米晶片訂單。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒16日報導，全球最大的加密貨幣挖礦設備製造商中國比特大陸，正在與台積電合作，排名第2及第3的中國微比特（MicroBT）和嘉楠科技（Canaan），因台積電產能滿載，微比特和嘉楠無法與台積電展開合作，於是將2奈米訂單轉向三星。

《HankYung》報導，根據半導體產業16日消息，三星晶圓代工部門已收到來自中國加密貨幣挖礦公司微比特和嘉楠科技的2奈米ASIC（特殊應用積體電路）訂單。三星此次獲得的晶片訂單是礦機的核心零件。

請繼續往下閱讀...

報導說，微比特和嘉楠科技分別是全球礦機製造市場的第二和第三大廠商。排名第一的中國比特大陸與台積電合作。據悉，由於台積電訂單爆滿，微比特和嘉楠科技難以與其展開合作，因此將目光轉向三星。

據了解，這兩家公司的晶圓交付量約為每月2000片12吋晶圓。這相當於三星電子2奈米總產能的10%。鑑於三星的2奈米晶圓代工價格約為每片2萬美元，預計年銷售額將達到4.8億美元。根據市場研究公司TrendForce估計，這大約是去年三星晶圓代工營收的4%。

報導稱，儘管數量不多，但觀察家認為，這意義重大，因為三星取得2奈米客戶的速度正在加快。三星晶圓代工今年開始提供2奈米服務，並已成功拿下包括系統LSI部門和特斯拉在內的重要客戶。

業界普遍預期，三星晶圓代工部門將透過降低單價來吸引台積電的客戶，據悉，台積電2奈米客戶包括蘋果、高通、AMD和聯發科等。

業內人士認為，隨著越來越多的公司轉向三星的晶圓代工部門，三星與台積電超過 60 個百分點的市占率差距有望逐漸縮小。

關於三星與微比特和嘉楠科技簽訂2奈米訂單契約一事，三星電子表示，我們無法確認有關客戶的詳細訊息。

