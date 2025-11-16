沒亂花錢卻越存越少？專家揭10項「隱形小開銷」正蠶食你的積蓄

《GOBankingRates》報導，2025年有10項小開銷會蠶食你的積蓄。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你在2025年發現存錢更難了，或者必須動用更多積蓄，你並不孤單。美國理財網站《GOBankingRates》報導，2025年讓許多人的荷包都被狠狠咬了一口，因為有10項意想不到的小開銷會蠶食你的積蓄。

1.關稅：美國人已經感受到關稅帶來的漲價衝擊，例如咖啡等無法在該國內生產的商品，而且情況還沒結束，更大件商品如家具的關稅成本將陸續反映在售價上，而家電、玩具以及一般消費品的價格已經開始上漲。理財顧問Christopher Stroup指出，2026年消費者仍會看到關稅的連鎖效應，他說「建議把漲價納入預算，使用現金流預測工具，避免不可控的進口成本侵蝕你的存款。」

2.信用卡利率：許多人正背負高年利率，只繳最低額很難把債務壓下來。

3.訂閱費：現代生活幾乎所有事都有App可以自動化，但訂閱越多，累積費用越驚人，而且最容易忘記取消。理財顧問Christopher Stroup建議先列出所有訂閱與續費日期，「取消重複服務，並根據實際需要，每季輪替不同平台。」

4.汽車保險：保險網站Clearsurance的專家Melanie Musson指出，汽車零件成本上升，再加上修車費變貴，使得保費上漲，若想降低保費，她建議多比較不同保險公司的報價。

5.各式「垃圾費用」：是不是覺得現在很多服務都在亂收費？你沒看錯。理財顧問Christopher Stroup指出，銀行和各類服務業為了彌補成本，讓「垃圾費用」暴漲。解決方式是要設提醒、帳單自動扣款、保留至少一個月的生活費作為緩衝。

6.食物：專家表示，食物價格今年確實更貴，無論是超市還是餐廳，過去1年都有調漲。理財顧問建議重新開始做菜單規劃與大量採購，同時「制定每週菜單、購買自有品牌商品、使用現金回饋App、比對單位價格」都能有效減少衝擊。

7.家用能源費：電費與天然氣價格因地區而異，但有些地方2025年漲幅高達20%。

8.電信與網路帳單：理財顧問示，2025年平均家庭每月在通訊上花費增加，他建議「直接議價、降低不必要的數據方案、或將網路與手機綁約。」另外也要留意續約時的優惠，並可考慮轉向有5G覆蓋的小型業者。

9.健康保險費：過去一年醫療保費大幅上漲，導致許多人即使加薪後，實際收入呈現減少狀態。

10.小花費漏洞：理財顧問指出，讓存款耗損的往往不是大筆消費，而是「生活方式飄移」造成的許多小額支出，他建議關閉「一鍵購買」，並讓所有線上購物延遲24小時，通常能削減約15%的衝動消費。

